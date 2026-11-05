بفستان لامع.. ناهد السباعي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

خطفت الفنانة ناهد السباعي الأنظار في أحدث ظهور لها، بعدما شاركت جمهورها مجموعة من الصور التي كشفت عن إطلالة أنيقة وجريئة، جمعت فيها بين البساطة واللمسات العصرية اللافتة، لتتصدر بإطلالتها اهتمام محبي الموضة والأزياء.

تفاصيل إطلالة ناهد السباعي في أحدث ظهور

اختارت ناهد السباعي تنسيق قميص أبيض أنيق بقصة واسعة وأكمام طويلة، مع ترك الياقة مفتوحة قليلًا، وهو ما منح إطلالتها لمسة من البساطة والرقي، كما اعتمدت تنسيق القميص مع تنورة طويلة لامعة مزينة بالترتر الملون، الذي عكس أضواء المكان باللونين الذهبي والأزرق، ليمنح الإطلالة طابعًا جذابًا ومميزًا.

وجاءت التنورة بقصة مستقيمة تبرز جمال القوام، مع تفاصيل متدلية عند الجزء السفلي أضفت عليها حركة وانسيابية، لتبدو الإطلالة مناسبة للأجواء المسائية والسهرات.

ناهد السباعي

المكياج وتسريحة الشعر في إطلالة ناهد السباعي

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ناهد السباعي مكياجًا جذابًا ارتكز على إبراز العيون بظلال متناسقة مع إضاءة المكان، مع تحديد الرموش واختيار أحمر شفاه بدرجة هادئة تميل إلى النيود، ما أبرز ملامحها بشكل أنيق.

ناهد السباعي

تسريحة شعر ناهد السباعي

أما تسريحة الشعر، فاختارت تصفيفه بطريقة ملساء مع فرق من المنتصف، وجمعه إلى الخلف، لتمنح ملامح وجهها مساحة أكبر من الظهور، وأكملت إطلالتها بأقراط حلقية ذهبية أضفت لمسة أنثوية بسيطة.

ونجحت ناهد السباعي في تحقيق توازن لافت بين القميص الأبيض الكلاسيكي والتنورة البراقة، لتقدم إطلالة تجمع بين الأناقة والجرأة وتعكس تنوع اختياراتها في عالم الموضة.