سعدة: الوسائل الإعلامية الإلكترونية تخضع للترخيص.. وإعلانات المطاعم تدخل ضمن صناعة المحتوى

أكد الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن القانون يتضمن الوسائل الإعلامية الإلكترونية ضمن تعريف الوسائل الإعلامية، بما يضع النشاط الإعلامي عبر المنصات الرقمية في إطار قانوني وتنظيمي واضح.

وأوضح نقيب الإعلاميين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة «مودرن إم تي آي»، أن الوسيلة الإعلامية الرقمية يتعين عليها الحصول على الترخيص أولًا، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة للعمل الإعلامي.

وأشار الدكتور طارق سعدة إلى أن تنظيم العمل الإعلامي لا يقتصر على الوسائل التقليدية، وإنما يمتد أيضًا إلى الوسائل الإلكترونية، في ضوء ما يتضمنه القانون من تعريفات تشمل هذا النوع من الوسائل الإعلامية.

وأضاف نقيب الإعلاميين أن الإعلانات الخاصة بالمطاعم والأطعمة تدخل ضمن صناعة المحتوى، وفقًا لطبيعة النشاط الذي يتم تقديمه، موضحًا أن تحديد طبيعة النشاط يمثل عنصرًا أساسيًا في توصيف المحتوى المقدم.