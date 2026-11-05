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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حزب يشار: آيزنكوت حصل على أغلبية مطلقة من التوصيات لتكليفه بتشكيل الحكومة الإسرائيلية

غادي آيزنكوت
غادي آيزنكوت
خاطر عبادة

أعلن حزب يشار الإسرائيلي، برئاسة جادي آيزنكوت، أن آيزنكوت حصل على أغلبية مطلقة من توصيات الأحزاب لتكليفه بتشكيل الحكومة، عقب المشاورات التي أجريت لدى رئيس إسرائيل.

نتنياهو لا يحظى سوى بدعم أقلية

وأكد الحزب أن بنيامين نتنياهو لا يحظى سوى بدعم أقلية تبلغ 46 مقعدا، ولا يمتلك أغلبية أو ثقة الشعب.

دعوة لتكليف فوري وتشكيل حكومة طوارئ

وطالب الحزب، من الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، بضرورة تكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة في أقرب وقت؛ من أجل تشكيل حكومة طوارئ وطنية فورا.

الرئيس الإسرائيلي: الإعلان يوم الأحد 

وقال الرئيس الإسرائيلي، إنه سيعلن يوم الأحد المقبل اسم المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وأضاف هرتسوغ: سأجري مشاورات إضافية مع قادة الأحزاب لاستطلاع مواقفهم بشأن الشخص الأوفر حظا لتشكيل الحكومة.

غادي آيزنكوت حزب يشار إسرائيل الحكومة الإسرائيلية نتنياهو

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