خالد سعد: المتحف المصري الكبير حقق نجاحًا تجاوز التوقعات منذ افتتاحه

أكد الدكتور خالد سعد، الخبير الأثري والسياحي، أن المتحف المصري الكبير حقق خلال عام 2024، مع افتتاحه الجزئي، نجاحًا تجاوز التوقعات، وأصبح أكبر مقصد سياحي في العالم خلال ذلك العام.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، على شاشة مودرن mti، أن افتتاح المتحف في عام 2025 عزز مكانة مصر السياحية عالميًا، وجعلها دولة رائدة في مجال السياحة.

وأشار إلى أن مصر تقدمت بنحو 30 مركزًا مقارنة بموقعها السابق، وأصبحت ضمن أكبر ثلاث دول في العالم من حيث المقاصد السياحية، مضيفاً أن المتحف المصري الكبير أصبح أهم مقصد سياحي في العالم خلال عام 2025.