مساعد وزيرة التنمية المحلية يكشف كيف تختصر منظومة «IDEIA» زمن الموافقات البيئية للمستثمرين

أكد الدكتور صابر عثمان، مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة لشؤون الاستدامة، أن إطلاق المنظومة الرقمية «IDEIA» لتقييم التأثير البيئي يمثل نقلة في آليات تقديم الخدمات البيئية للمستثمرين، من خلال تبسيط الإجراءات وتسريع الحصول على الموافقات اللازمة لإقامة المشروعات، بما يدعم تحسين مناخ الاستثمار في مصر.

تسهيل التعاملات أمام المستثمرين والمكاتب

وأوضح صابر عثمان، خلال حواره مع ندى جمال، مراسلة برنامج «خط أحمر» الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، على هامش المؤتمر الصحفي المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن المنظومة تستهدف تسهيل التعاملات أمام المستثمرين والمكاتب الاستشارية المعتمدة لدى جهاز شؤون البيئة، عبر إتاحة تقديم الدراسات الخاصة بالتأثير البيئي للمشروعات إلكترونيًا.

وأضاف أن المنصة تتيح للمستخدمين متابعة مراحل دراسة الملفات البيئية خطوة بخطوة، والتعرف على موقف الطلبات المقدمة، دون الحاجة إلى الاعتماد على أساليب المتابعة والإجراءات التقليدية التي كانت تستغرق وقتًا وجهدًا أكبر.

وأشار مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة لشؤون الاستدامة إلى أن خدمات المنظومة تمتد أيضًا إلى إتاحة سداد الرسوم المقررة إلكترونيًا، واستكمال الإجراءات اللازمة للحصول على الموافقات البيئية من خلال المنصة الرقمية.

تقليص الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز الدراسات

وشدد على أن تطبيق منظومة التحول الرقمي يسهم في تقليص الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز الدراسات وإصدار الموافقات البيئية، مقارنة بالإجراءات التي كانت متبعة قبل إطلاق المنظومة، بما يسرّع إنهاء المعاملات ويخفف الأعباء الإدارية عن المستثمرين والمكاتب الاستشارية.