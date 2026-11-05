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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل السبع بهارات في المنزل.. سر النكهة القوية لأشهر الأكلات المصرية

طريقة عمل خلطة السبع بهارات
طريقة عمل خلطة السبع بهارات
آية التيجي

تُعد خلطة السبع بهارات من أهم أسرار المطبخ المصري، إذ تضفي مذاقًا غنيًا ورائحة شهية على العديد من الأطباق، وتدخل في تحضير وصفات اللحوم والدواجن والأرز وغيرها من الأكلات التقليدية.

ورغم سهولة شراء خلطة السبع بهارات جاهزة من الأسواق، فإن تحضيرها في المنزل يمنحك فرصة للتحكم في نسب التوابل والحصول على نكهة أقوى ورائحة أكثر انتعاشًا، خاصة عند استخدام المكونات الطازجة.

طريقة عمل خلطة السبع بهارات

طريقة عمل خلطة السبع بهارات

مكونات خلطة السبع بهارات:

يمكن تحضير خلطة السبع بهارات بمكونات بسيطة ومتوفرة في معظم المطابخ، وهي:

4 ملاعق كبيرة من الفلفل الأسود.

4 ملاعق كبيرة من الكزبرة الجافة.

ملعقتان كبيرتان من الكمون.

ملعقتان كبيرتان من القرفة المطحونة.

ملعقة كبيرة من القرنفل.

ملعقتان كبيرتان من الحبهان المطحون.

ملعقتان كبيرتان من جوزة الطيب.

طريقة عمل خلطة السبع بهارات

طريقة تحضير السبع بهارات في المنزل:

ـ ضعي الفلفل الأسود والكزبرة الجافة والكمون والقرنفل والحبهان في طاسة جافة على نار هادئة.

ـ قلبي التوابل باستمرار لمدة دقيقة أو دقيقتين، حتى تفوح رائحتها المميزة، مع الحرص على عدم احتراقها.

ـ اتركي التوابل حتى تبرد تمامًا.

ـ اطحني المكونات جيدًا حتى تحصلي على مسحوق ناعم.

ـ أضيفي القرفة وجوزة الطيب إلى الخليط.

ـ قلبي جميع المكونات حتى تتجانس تمامًا، ثم ضعي الخلطة في برطمان مناسب للتخزين.

طريقة عمل خلطة السبع بهارات

أسرار الحصول على نكهة السبع بهارات الأصلية

هناك بعض الخطوات البسيطة التي تساعد على الحصول على خلطة سبع بهارات برائحة قوية ومذاق مميز، أبرزها:

ـ تحميص الحبوب الكاملة تحميصًا خفيفًا قبل طحنها لإبراز نكهتها.

ـ استخدام التوابل الطازجة بدلًا من المطحونة التي ظلت مخزنة لفترات طويلة.

ـ تجنب ترك التوابل على النار مدة طويلة حتى لا تحترق وتفقد نكهتها.

ـ حفظ الخلطة في برطمان زجاجي محكم الغلق.

ـ وضع البرطمان في مكان جاف وبارد، بعيدًا عن الحرارة والرطوبة وأشعة الشمس المباشرة.

وبهذه الخطوات يمكنك تحضير خلطة السبع بهارات في المنزل بسهولة، واستخدامها لإضافة نكهة مميزة إلى وصفاتك اليومية.

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