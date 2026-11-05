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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الدولار يخسر نحو 1.85 جنيه في أسبوع.. و54.67 جنيه أعلى سعر شراء ختام تعاملات الخميس

سعر الدولار
سعر الدولار
علياء فوزى

انخفض سعر الدولار رسميا في مصر علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري بقيمة 1.85جنيه شراء وبيعا، إذ سجل سعر الدولار يوم الأحد الماضي في البنك المركزي المصري نحو نحو 55.72 جنيه للشراء و55.86 جنيه للبيع، ليتراجع ختام اليوم الأحد إلى 53.87 جنيه للشراء و54.01 جنيه للبيع، بنسبة انخفاض تقارب 3.3% في سعري الشراء والبيع.

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026، وفقاً لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار في مصر 

سجل الدولار الأمريكي أعلى سعر شراء له عند 54.67 جنيه في بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB)، بينما بلغ سعر البيع 54.77 جنيه.

تراجع سعر الدولار في بنك قناة السويس إلى 53.90 جنيه للشراء و54.00 جنيه للبيع.

وفي بنوك نكست والمصري الخليجي والشركة المصرفية (SAIB) والعربي الأفريقي والمصرف المتحد وفيصل وHSBC، سجل الدولار 53.87 جنيه للشراء و53.97 جنيه للبيع.

وتداول سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري ومصر والتنمية الصناعية والعقاري المصري العربي عند 53.87 جنيه للشراء و53.97 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي إلى 53.85 جنيه للشراء و53.94 جنيه للبيع.

وفي بنوك البركة وبيت التمويل الكويتي (KFH) وقطر الوطني (QNB) وكريدي أجريكول، انخفض الدولار إلى 53.85 جنيه للشراء و53.95 جنيه للبيع.

وسجل في المصرف العربي الدولي نحو 53.84 جنيه للشراء و53.94 جنيه للبيع.

وفي بنكي الكويت الوطني وأبوظبي الأول، بلغ الدولار نحو 53.83 جنيه للشراء و53.93 جنيه للبيع.

وبلغ سعره في بنكي أبوظبي التجاري والتجاري الدولي حوالي 53.80 جنيه للشراء و53.90 جنيه للبيع.

وتداول سعر الدولار في بنوك التعمير والإسكان والإسكندرية عند 53.77 جنيه للشراء و53.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار رسمياً في البنك المركزي

هبط سعر الدولار رسمياً في البنك المركزي المصري إلى 53.87 جنيه للشراء و54.01 جنيه للبيع.

 

أعلى سعر شراء للدولار:

 54.67 جنيه

أقل سعر بيع للدولار:

 53.87 جنيه

متوسط سعر الدولار:

 53.93 جنيه

سعر الدولار أسعار الدولار الدولار الأمريكي سعر الدولار اليوم البنك المركزي

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