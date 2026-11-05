الخارجية السعودية: ما نشرته وول ستريت جورنال بشأن مطالب الحوثيين من المملكة “كذب ومن نسج الخيال”

أكدت وزارة الخارجية السعودية أن ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال بشأن مطالب الحوثيين من المملكة "كذب ومن نسج الخيال".

انقلاب على الشرعية وتجويع للشعب اليمني

وأوضح بيان الخارجية السعودية، اليوم الخميس، أن جماعة الحوثي انقلبت على الحكومة اليمنية الشرعية وتسببت في إجاعة الشعب اليمني.

وأضافت الخارجية السعودية أن جماعة الحوثي أدخلت اليمن في صراعات وأجندات لا تخدم اليمن وشعبه.

هجمات على السفن والأعيان المدنية

وأشارت السعودية إلى أن الحوثيين هاجموا السفن التجارية في الممرات المائية في البحر الأحمر والأعيان المدنية والاقتصادية، مؤكدة أن الحوثيين رفضوا كل جهود السلام.