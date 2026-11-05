مصطفى بكري: جهود وزارة البترول بالصحراء الغربية تعزز اكتشافات الغاز وترفع معدلات الإنتاج

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن جهود وزارة البترول والثروة المعدنية تتواصل من قلب الصحراء الغربية، في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من موارد مصر الطبيعية، وزيادة معدلات الإنتاج، ودعم الاكتشافات الجديدة من البترول والغاز.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، تفقد أحد أهم مواقع العمل بحقل الأبيض بالصحراء الغربية، لمتابعة تنفيذ أعمال تستهدف إحداث نقلة نوعية في إنتاج الغاز الطبيعي، وتعزيز كفاءة استغلال الموارد المتاحة.

وأوضح أن أعمال التكسير الهيدروليكي تمثل أحد الحلول الفنية المهمة لزيادة إنتاجية الآبار، حيث تستهدف العمليات الجارية رفع إنتاج البئر إلى نحو 12 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً، بما يسهم في مضاعفة الإنتاج وتعزيز قدرات مصر الإنتاجية من الغاز الطبيعي.

زيادة الإنتاج المحلي

وأضاف أن هذه الجهود تعكس أهمية التوسع في استخدام التقنيات الحديثة وتطوير الحقول القائمة، إلى جانب تكثيف أعمال البحث والاستكشاف، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.