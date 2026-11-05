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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة مصر للتأمين في كأس مصر

الزمالك
الزمالك
حمزة شعيب

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، مساء اليوم الخميس، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا للقاء مصر للتأمين في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.
وحرص الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على تخفيف الحمل البدني للاعبين؛ خوفًا من تعرضهم للإجهاد قبل لقاء الغد.

وأدى اللاعبون فقرة بدنية، تضمنت تدريبات الركض حول الملعب، بالإضافة إلى بعض التدريبات الخفيفة بالكرة. 


وعقب ذلك، ركز الجهاز الفني على الجوانب الفنية، وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات لخوض تدريبات خططية في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة، وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة.


وفي ختام المران خاض اللاعبون تقسيمة فنية لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية .


ويستعد الزمالك لمواجهة مصر للتأمين، في الثامنة من مساء غدٍ الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

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