برشلونة يراقب مدافع ريال بيتيس لتدعيم خط الدفاع في الميركاتو الشتوي

بدأ نادي برشلونة التحرك مبكرًا لتدعيم خط دفاعه خلال فترات الانتقالات المقبلة، في ظل تزايد المشكلات الدفاعية التي يعاني منها الفريق بسبب الإصابات، حيث وضع أحد مدافعي الدوري الإسباني ضمن قائمة اهتماماته.

وبحسب الصحفي الإسباني ماتيو موريتو، فإن برشلونة يراقب البرازيلي ناتان، مدافع ريال بيتيس، البالغ من العمر 25 عامًا، تمهيدًا للتعاقد معه، وسط اهتمام من عدة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز بالحصول على خدماته خلال صيف 2027.

إصابات الدفاع تدفع برشلونة للبحث عن صفقة جديدة

وقررت إدارة برشلونة دخول سوق الانتقالات للبحث عن مدافع جديد، بعدما فضّل النادي عدم تدعيم هذا المركز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

لكن الموقف تغير عقب تعرض الفريق لسلسلة من الإصابات في الخط الخلفي، شملت أندرياس كريستنسن وإريك جارسيا وجول كوندي خلال الأسابيع الأخيرة، وهو ما دفع الإدارة الرياضية إلى إعادة تقييم احتياجات الفريق.

ويفضل برشلونة التعاقد مع مدافع يجيد اللعب بالقدم اليسرى، وهي المواصفات التي تتوافر في ناتان، ما يجعله مناسبًا للمعايير التي حددها ديكو، المدير الرياضي للنادي، لتدعيم الخط الخلفي.

ريال بيتيس يتمسك ببقاء ناتان

ورغم اهتمام برشلونة، فإن مهمة التعاقد مع المدافع البرازيلي لن تكون سهلة، إذ لا يرغب ريال بيتيس في التخلي عن خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير، خاصة أنه يمثل عنصرًا أساسيًا في حسابات المدرب مانويل بيليجريني.

كما يحظى ناتان باهتمام عدد من أندية الدوري الإنجليزي، التي استفسرت عن إمكانية ضمه استعدادًا لفترة الانتقالات الصيفية لعام 2027، وهو ما قد يشعل المنافسة على خدماته.

وفي الوقت نفسه، يدرس برشلونة أسماء أخرى لتدعيم دفاعه، من بينها كاستيلو لوكيبا، مدافع لايبزيج، وليساندرو مارتينيز لاعب مانشستر يونايتد، الذي يبدو خيارًا أكثر واقعية أمام النادي الكتالوني خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.