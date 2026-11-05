الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة مصر للتأمين غدًا في كأس مصر

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، مساء اليوم الخميس، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادا للقاء فريق مصر للتأمين في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق مصر للتأمين، في الثامنة من مساء غد الجمعة على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وحرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال على تخفيف الحمل البدني للاعبين خوفًا من تعرضهم للإجهاد قبل لقاء الغد، وأدى اللاعبون فقرة بدنية، تضمنت تدريبات الركض حول الملعب، بالإضافة إلى بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.

وعقب ذلك، ركز الجهاز الفني على الجوانب الفنية، وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات لخوض تدريبات خططية في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة، وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة.