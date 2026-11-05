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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قائمة منتخب مصر للناشئين مواليد 2010 المشاركة في بطولة تصفيات شمال أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد

أعلن عبد الستار صبري المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2010 ، قائمة المنتخب لبطولة تصفيات شمال أفريقيا في تونس خلال الفترة من 10 حتي 16 نوفمبر الجاري ، والمؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمي :
مروان أحمد ( انبي)
ياسين نيازي (بيراميدز ) 
مصطفي سمو الدين ..تيتو  (زد)

اللاعبون :

الحضري عصام ( الأهلي)
محمد عادل (انبي)
عمار عويس (بيراميدز )
عمر طارق (الاهلي )
أحمد الراعي (انبي)
خالد حسن (الجونة)
حسين خليفة (زد)
عمر علاء (غزل المحلة)
زياد مسلم (انبي)
محمد مصطفي ..كوستا (زد)
يوسف علي (بيراميدز )
عمار معتمد (غزل المحلة )
محمد خالد (انبي)
يوسف أنور (الأهلي)
براء عاطف (زد)
أحمد الخياشي (زد)
حازم عاطف (بيراميدز )
ياسين مصطفي (الزمالك )
ياسين محمد ..الحاوي ( انبي)
حسام حسن ( انبي )
خالد جمال (البنك الأهلي )
عمر السيد ..شابون (انبي )

عبد الستار صبري منتخب مصر للناشئين منتخب مصر بطولة تصفيات شمال أفريقيا تصفيات شمال أفريقيا بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين بطولة كأس الأمم الأفريقية كأس الأمم الأفريقية للناشئين

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