قائمة منتخب مصر للناشئين مواليد 2010 المشاركة في بطولة تصفيات شمال أفريقيا

أعلن عبد الستار صبري المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2010 ، قائمة المنتخب لبطولة تصفيات شمال أفريقيا في تونس خلال الفترة من 10 حتي 16 نوفمبر الجاري ، والمؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمي :

مروان أحمد ( انبي)

ياسين نيازي (بيراميدز )

مصطفي سمو الدين ..تيتو (زد)

اللاعبون :

الحضري عصام ( الأهلي)

محمد عادل (انبي)

عمار عويس (بيراميدز )

عمر طارق (الاهلي )

أحمد الراعي (انبي)

خالد حسن (الجونة)

حسين خليفة (زد)

عمر علاء (غزل المحلة)

زياد مسلم (انبي)

محمد مصطفي ..كوستا (زد)

يوسف علي (بيراميدز )

عمار معتمد (غزل المحلة )

محمد خالد (انبي)

يوسف أنور (الأهلي)

براء عاطف (زد)

أحمد الخياشي (زد)

حازم عاطف (بيراميدز )

ياسين مصطفي (الزمالك )

ياسين محمد ..الحاوي ( انبي)

حسام حسن ( انبي )

خالد جمال (البنك الأهلي )

عمر السيد ..شابون (انبي )