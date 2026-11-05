قائمة منتخب مصر للناشئين مواليد 2010 المشاركة في بطولة تصفيات شمال أفريقيا

أعلن عبد الستار صبري المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2010 ، قائمة المنتخب لبطولة تصفيات شمال أفريقيا في تونس خلال الفترة من 10 حتي 16 نوفمبر الجاري ، والمؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين.
وجاءت القائمة كالتالي:
حراسة المرمي :
مروان أحمد ( انبي)
ياسين نيازي (بيراميدز )
مصطفي سمو الدين ..تيتو (زد)
اللاعبون :
الحضري عصام ( الأهلي)
محمد عادل (انبي)
عمار عويس (بيراميدز )
عمر طارق (الاهلي )
أحمد الراعي (انبي)
خالد حسن (الجونة)
حسين خليفة (زد)
عمر علاء (غزل المحلة)
زياد مسلم (انبي)
محمد مصطفي ..كوستا (زد)
يوسف علي (بيراميدز )
عمار معتمد (غزل المحلة )
محمد خالد (انبي)
يوسف أنور (الأهلي)
براء عاطف (زد)
أحمد الخياشي (زد)
حازم عاطف (بيراميدز )
ياسين مصطفي (الزمالك )
ياسين محمد ..الحاوي ( انبي)
حسام حسن ( انبي )
خالد جمال (البنك الأهلي )
عمر السيد ..شابون (انبي )