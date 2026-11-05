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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أزمة مصرفية تطيح برئيس باراجواي.. نصف الشعب حساباتهم مجمدة

استقالة رئيس باراجواي سانتياجو بينيا
استقالة رئيس باراجواي سانتياجو بينيا
خاطر عبادة

استقال رئيس باراجواي سانتياجو بينيا اليوم الخميس، في أعقاب انهيار شركة إقراض رقمية بارزة كانت تربطه بها علاقات تجارية سابقة، مما وضعه تحت ضغط شديد حيث تُرك ما يقرب من نصف السكان بدون إمكانية الوصول إلى حساباتهم المصرفية.

وقال بينيا في خطاب مصور مسجل اليوم إنه يستقيل "مع وضع استقرار بلدنا والسلام الاجتماعي والحاجة إلى الحفاظ على مؤسساتنا الديمقراطية في الاعتبار".

استقالة محافظ المركزي واحتجاز 8 تنفيذيين

وأدت تداعيات انهيار البنك، المسمى "أوينو"، إلى استقالة رئيس البنك المركزي في باراجواي يوم الثلاثاء، وأسفرت عن احتجاز ثمانية من المديرين التنفيذيين في "أوينو".

سمعة باراجواي الاستثمارية على المحك

ولقد قوضت الأزمة سمعة باراجواي التي اكتسبتها بشق الأنفس كوجهة مستقرة للاستثمار الأجنبي، وخاصة من البرازيل المجاورة.

مظاهرات حاشدة طالبت برحيله

ودعت المعارضة إلى عقد جلسة استثنائية اليوم لبدء عملية تقديم طلب عزل الرئيس في الكونجرس، حيث طالب المتظاهرون باستقالة بينيا.

خسارة دعم حزبه

وخسر بينيا، حليف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعم أعضاء حزبه المحافظ. ويجب أن يُصادق مجلس الشيوخ على قراره بالتنحي، وهو ما رجّح المشرّعون أن يُسرع في اتخاذ القرار لضمان انتقال سلس للسلطة.

الكونجرس يجتمع لتلقي الاستقالة

وقال متحدث باسم مجلس الشيوخ إن الكونجرس سيجتمع في تمام الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي لتلقي الاستقالة رسمياً، ومن المتوقع أن يؤدي نائب الرئيس بيدرو أليانا اليمين الدستورية حوالي الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

اتهامات بتضارب المصالح وإساءة استخدام أموال التقاعد

وقد اتهم المشرعون بينيا بتضارب المصالح وإساءة استخدام أموال التقاعد والتستر المؤسسي المرتبط بانهيار بنك ueno، الذي نما بسرعة من لاعب متخصص في التكنولوجيا المالية إلى بنك متوسط الحجم يدير ما يقرب من 850 مليون دولار من الأموال العامة.

بينيا: أمنيتي استرداد الأموال وحماية الأموال العامة

وقال بينيا في خطابه: "أكبر أمنياتي هي ضمان استرداد تلك الأموال، وأن يحقق صندوق ضمان الودائع غرضه، وأن تتم حماية الأموال العامة - وكذلك الموارد التي تخص جميع الباراجوايانيين".

3 ملايين عميل بلا حسابات

وتدخل البنك المركزي في باراجواي في شركة ueno بعد أن تبين أنها انتهكت الحد الأدنى من متطلبات الملاءة المالية، مما أدى إلى أزمة تركت ما يقرب من 3 ملايين عميل للشركة، في بلد يبلغ عدد سكانه 6.5 مليون نسمة، غير قادرين على الوصول إلى حساباتهم.

ولم يصدر أوينو أي بيان علني بشأن هذه القضية.

وواجه بينيا، الخبير الاقتصادي الذي انتُخب عام 2023، تدقيقًا سياسيًا مكثفًا بسبب علاقاته التجارية السابقة مع المجموعة التي تسيطر على البنك المنهار. كان بينيا مساهمًا في مجموعة فاسكيز، التي كانت تمتلك البنك حتى مارس 2025.

بينيا ينفي وجود علاقات غير مشروعة

ورفض بينيا مراراً مزاعم وجود علاقات غير مشروعة. ووصف الجدل بأنه تصعيد سياسي لما بدأ كقضية فنية وتنظيمية، وأكد على ضرورة معالجة أي مخالفة من خلال المحاكم.

جيه بي مورجان: الأزمة اكتسبت بعدا سياسيا

وفي مذكرة موجهة إلى العملاء، قال بنك جيه بي مورجان إن تطورات ueno "اكتسبت بسرعة بعداً سياسياً"، مضيفاً أن المخاطر التي تهدد النظام المالي الأوسع ستعتمد على "سرعة وشفافية" استجابة السلطات.

اعتقال التنفيذيين وتجميد أصولهم

وأصدر المدعون العامون أوامر اعتقال بحق ثمانية من المديرين التنفيذيين في شركة أوينو يوم الثلاثاء، وقاموا بتسليم أنفسهم لاحقاً. وأمرت المحاكم بتجميد أصولهم مع اتساع نطاق التحقيق، وتم وضع بعض المديرين التنفيذيين تحت الإقامة الجبرية لاحقاً.

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