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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نيويورك تايمز: وساطة قطر تحقق تقدما.. إيران تراجع «مقترحات ملموسة» بشأن برنامجها النووي

محسن رضائي
محسن رضائي
خاطر عبادة

أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” بأن إيران أبدت استعدادها للانخراط مجددا في مناقشة مقترحات بشأن برنامجها النووي؛ مما يشير إلى أن الجهود الدبلوماسية التي تقودها قطر لتفادي حرب شاملة بين الولايات المتحدة وإيران قد حققت بعض النجاح.

وكان محسن رضائي، أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، قد أعلن في وقت سابق، أن بلاده لن تشارك في مثل هذه المحادثات دون موافقة واشنطن على مطالب طهران، إلا أن عودتها للمحادثات النووية تكشف عن تحقيق قطر نجاحات في الوساطة.


طهران تراجع مقترحات الوسطاء

وأضافت الصحيفة، وفقا لـ 5 مسؤولين مطلعين على المفاوضات، أن إيران تراجع مجموعة من المقترحات التي قدمها الوسطاء والتي يمكن أن تشكل مستقبل برنامجها النووي، في اختراق محتمل للجهود الدبلوماسية المتعثرة لإنهاء حربها مع الولايات المتحدة.


انخراط بعد أسابيع من الرفض

ويشير استعداد إيران للانخراط مجددا في المحادثات النووية، بعد أسابيع من رفض التراجع، إلى أن جهود الوساطة الأخيرة التي قادتها قطر لمنع العودة إلى حرب شاملة قد حققت بعض النجاح، بحسب المسؤولين، ووصفوا الشروط قيد المراجعة بأنها "مقترحات ملموسة"، دون الخوض في التفاصيل.


وزارة الخارجية الإيرانية تلتزم الصمت

وأوضحت لاصحيفة أنه وزارة الخارجية الإيرانية لم ترد على طلب للتعليق، وأن المسؤولين الخمسة- بمن فيهم أمريكي وإيرانيان- تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة التفاصيل الحساسة للمحادثات.
 

قطر تقود حراكا دبلوماسيا مكثفا

وقادت قطر حملة دبلوماسية مكثفة مع إيران في الأسبوع الماضي، بحسب المسؤولين، حيث شاركت في جولتين من المحادثات في طهران واستضافت جولة ثالثة في الدوحة. وقال اثنان منهم إن القطريين أجروا أيضا محادثات حديثة مع مسؤولين إيرانيين في أرمينيا.


فانس مؤيد رئيسي للجهود القطرية

وبرز نائب الرئيس جيه دي فانس كمؤيد رئيسي للجهود التي تقودها قطر لتفادي التصعيد العسكري، وفقا لثلاثة من المسؤولين. كما بدا أنه يحاول النأي بنفسه عن الرئيس ترامب بإلقاء اللوم على الحرب في الخسائر الفادحة التي تكبدها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي هذا الأسبوع.


رسالة فانس لرضائي

وفي الشهر الماضي، أرسل فانس رسالة إلى رضائي يقترح فيها عقد محادثات سلام مباشرة تشمل أيضا البرنامج النووي الإيراني. وقال رضائي إن الرسالة أظهرت أن الولايات المتحدة غيرت لهجتها تجاه إيران، وهو ما وصفه بأنه علامة على "قوة الأمة الإيرانية وانتصارها".

إيران قطر محادثات نووية نيويورك تايمز أمريكا

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