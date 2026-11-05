سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 5 نوفمبر 2026.. تحديث البنوك

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026 حالة من الاستقرار النسبي في معظم البنوك العاملة بالسوق المحلية، خلال التعاملات المسائية، وسط تقارب في أسعار الشراء والبيع لدى عدد من البنوك، حيث سجل الدولار في البنك المركزي المصري 53.87 جنيه للشراء و54.01 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة 53.87 جنيه للشراء و53.97 جنيه للبيع، بينما اختلفت الأسعار المعلنة في عدد من البنوك الأخرى، من بينها بنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي وبنك التعمير والإسكان وبنك البركة الإسلامي وكريدي أجريكول والمصرف العربي الدولي والمصرف المتحد.

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وتأتي متابعة أسعار الدولار ضمن اهتمامات المواطنين والمتعاملين في السوق المصرفية، خاصة مع اختلاف أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر، وهو ما يجعل الاطلاع على تحديثات الأسعار في البنوك المختلفة أمرًا مهمًا للراغبين في معرفة قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات اليومية.

كم سجل سعر الدولار اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026؟

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026 نحو 53.87 جنيه للشراء و54.01 جنيه للبيع، فيما سجل السعر في البنك الأهلي المصري 53.87 جنيه للشراء و53.97 جنيه للبيع.

وجاءت أسعار الدولار في بنك مصر وبنك القاهرة مطابقة للأسعار المعلنة في البنك الأهلي المصري، إذ سجلت البنوك الثلاثة 53.87 جنيه للشراء و53.97 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار في مكاتب الصرافة السعر نفسه المعلن في البنك المركزي المصري، بواقع 53.87 جنيه للشراء و54.01 جنيه للبيع، وفقًا للأسعار الواردة في بيانات التعاملات المسائية.

وتوضح هذه الأسعار وجود تقارب بين عدد من البنوك في سعر شراء الدولار، مع اختلاف أسعار البيع وفقًا لكل بنك، بينما سجلت بعض المؤسسات المصرفية مستويات مختلفة عن الأسعار المعلنة في البنوك الأخرى.

ما سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم؟

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026 نحو 53.87 جنيه للشراء و54.01 جنيه للبيع خلال التعاملات المسائية.

ويأتي سعر البنك المركزي ضمن الأسعار الأساسية التي يتابعها المهتمون بحركة العملة الأمريكية في السوق المحلية، خاصة عند مقارنة أسعار الدولار المعلنة في البنوك المختلفة.

كما سجلت مكاتب الصرافة السعر نفسه المعلن في البنك المركزي، حيث بلغ سعر الشراء 53.87 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 54.01 جنيه.

كم سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة؟

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026 نحو 53.87 جنيه للشراء و53.97 جنيه للبيع.

وجاء السعر المعلن في بنك مصر مطابقًا لسعر البنك الأهلي المصري، إذ بلغ 53.87 جنيه للشراء و53.97 جنيه للبيع، كما سجل بنك القاهرة السعر نفسه خلال التعاملات المسائية.

وبذلك جاءت أسعار الدولار في البنوك الثلاثة متساوية من حيث سعر الشراء وسعر البيع، وفقًا للأرقام المعلنة في التعاملات المسائية، وهو ما يعكس تقارب الأسعار بين هذه البنوك خلال الفترة محل الرصد.

ما سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم؟

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026 نحو 53.90 جنيه للشراء و54.00 جنيه للبيع.

ويختلف السعر المعلن في بنك قناة السويس عن الأسعار المسجلة في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، سواء من حيث سعر الشراء أو سعر البيع، وفقًا للأرقام الواردة في بيانات التعاملات المسائية.

كم سجل الدولار في البنك التجاري الدولي CIB؟

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026 نحو 53.80 جنيه للشراء و53.90 جنيه للبيع.

وتوضح الأسعار المعلنة أن سعر الدولار في البنك التجاري الدولي جاء عند مستويات مختلفة عن عدد من البنوك الأخرى، حيث سجل سعر الشراء 53.80 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 53.90 جنيه خلال التعاملات المسائية.

ما سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان؟

بلغ سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026 نحو 53.77 جنيه للشراء و53.87 جنيه للبيع.

ويأتي السعر المعلن في البنك ضمن قائمة أسعار الدولار في البنوك العاملة بالسوق المحلية، مع تسجيل سعر شراء أقل من الأسعار الواردة في عدد من البنوك الأخرى، وفقًا للبيانات المعلنة خلال التعاملات المسائية.

كم سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي وكريدي أجريكول؟

سجل سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026 نحو 53.85 جنيه للشراء و53.95 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 53.85 جنيه للشراء و53.95 جنيه للبيع، ليأتي السعران متطابقين في البنكين من حيث قيمتا الشراء والبيع.

وتأتي هذه الأسعار ضمن مستويات التداول المعلنة في البنوك المختلفة، مع وجود فروق بين المؤسسات المصرفية في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية.

ما سعر الدولار في المصرف العربي الدولي والمصرف المتحد؟

بلغ سعر الدولار في المصرف العربي الدولي اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026 نحو 53.84 جنيه للشراء و53.94 جنيه للبيع.

وفي المصرف المتحد، سجل الدولار 53.87 جنيه للشراء و53.97 جنيه للبيع، وهي الأسعار نفسها التي سجلها البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة.

وتكشف مقارنة الأسعار المعلنة عن اختلافات محدودة بين عدد من البنوك، سواء في سعر شراء الدولار أو سعر بيعه، مع تطابق الأسعار في بعض المؤسسات المصرفية.

كم سجل سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي اليوم؟

سجل سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026 نحو 54.67 جنيه للشراء و54.77 جنيه للبيع، وفقًا للأرقام الواردة في بيانات التعاملات المسائية.

ويأتي هذا السعر ضمن قائمة الأسعار المعلنة للبنوك التي شملها رصد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، مع اختلافه عن الأسعار الواردة لدى بقية البنوك المذكورة.

ما قائمة أسعار الدولار اليوم الخميس في البنوك المصرية؟

جاءت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026، وفقًا للبيانات الواردة، على النحو الآتي:

البنك أو الجهة سعر الشراء سعر البيع البنك المركزي المصري 53.87 جنيه 54.01 جنيه البنك الأهلي المصري 53.87 جنيه 53.97 جنيه بنك مصر 53.87 جنيه 53.97 جنيه بنك القاهرة 53.87 جنيه 53.97 جنيه مكاتب الصرافة 53.87 جنيه 54.01 جنيه بنك قناة السويس 53.90 جنيه 54.00 جنيه البنك التجاري الدولي 53.80 جنيه 53.90 جنيه بنك التعمير والإسكان 53.77 جنيه 53.87 جنيه بنك البركة الإسلامي 53.85 جنيه 53.95 جنيه بنك كريدي أجريكول 53.85 جنيه 53.95 جنيه المصرف العربي الدولي 53.84 جنيه 53.94 جنيه المصرف المتحد 53.87 جنيه 53.97 جنيه بنك أبو ظبي الإسلامي 54.67 جنيه 54.77 جنيه

وتوفر هذه القائمة مقارنة مباشرة بين أسعار شراء الدولار وبيعه لدى البنوك والجهات الواردة في بيانات التعاملات المسائية، بما يساعد القارئ على التعرف على الأسعار المعلنة في كل مؤسسة مصرفية.

هل تختلف أسعار شراء الدولار عن أسعار بيعه في البنوك؟

نعم، تتضمن أسعار الدولار المعلنة في البنوك سعرًا للشراء وآخر للبيع، وقد تختلف قيمة السعرين من بنك إلى آخر، كما قد تتطابق الأسعار بين أكثر من مؤسسة مصرفية.

وتظهر الأسعار المعلنة اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026 هذا الاختلاف، إذ سجل البنك المركزي المصري 53.87 جنيه للشراء و54.01 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة 53.87 جنيه للشراء و53.97 جنيه للبيع.

كما سجل بنك قناة السويس 53.90 جنيه للشراء و54.00 جنيه للبيع، في حين بلغ السعر في البنك التجاري الدولي 53.80 جنيه للشراء و53.90 جنيه للبيع، وفقًا للبيانات الواردة خلال التعاملات المسائية.

وتظل متابعة سعر الدولار في البنك الذي يتعامل معه المواطن أمرًا مهمًا، نظرًا لاختلاف الأسعار المعلنة بين المؤسسات المصرفية، وعدم تطابق سعر الشراء وسعر البيع في جميع البنوك.