نائب رئيس الوزراء يلتقي وزير التجارة الخارجية الإماراتي لبحث تعزيز التعاون المشترك

التقى الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك في ختام زيارته لأبوظبي؛ للمشاركة في فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2026".

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين الشقيقين، في إطار توجه مشترك نحو توطين الصناعات واستقطاب الشركات العالمية، وبحث الاستفادة من القدرات الإنتاجية والتصديرية التي يتمتع بها كل من البلدين، بما يسهم في تأمين سلاسل الإمداد.

وتطرق اللقاء إلى الترتيبات الجارية لزيارة وفد من مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج إلى القاهرة، تمهيدا لاجتماع موسع مع المستثمرين المصريين في أبريل المقبل، واستعراض فرص ومشروعات محددة للشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وأكد الجانبان حرصهما على البناء على العلاقات التاريخية والأخوية الراسخة التي تربط جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي والتجاري، بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم أهداف التنمية المستدامة في البلدين الشقيقين.