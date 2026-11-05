قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 6260 جنيها
أمن السعودية مرتبط بالأمن المصري.. القاهرة تدين محاولة استهداف المدينة
الخارجية السعودية تدين وتستنكر الاعتداء المسلح في المنطقة الجنوبية المصرية
كرات نارية وكواكب تظهر في سماء مصر.. ظواهر فلكية مثيرة خلال شهر نوفمبر
القانون يحسم رسوم جمع القمامة من الوحدات السكنية
الأوقاف: «شرف العمل وقيمة الإنتاج» موضوع خطبة الجمعة اليوم
بعد نفاد التذاكر.. أنغام تلتقي جمهورها في ليلة ثانية بأوبرا العاصمة الجديدة
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 6 نوفمبر
الدفاع الروسية تعلن تدمير 142 مسيّرة أوكرانية خلال الليل
مفاجأة سارة.. الحكومة تستعد لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه
الطقس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار غزيرة تضرب بعض المحافظات
يصل لـ 4 آلاف جنيه شهريا.. تفاصيل إقرار "حافز الجدارات" للمعلمين وإشادة نقابة المهن التعليمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

امتيازات استثنائية لطلاب الثانوية العامة العام الحالي لن تتكرر لدفعة السنة المقبلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

قال الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي الاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، أن هناك امتيازات مهمة لطلاب الثانوية العامة في العام الحالي ، لن تتكرر  في العام المقبل ٢٠٢٧-٢٠٢٨ ، والذي سيتم فيه تطبيق نظام البكالوريا بالتوازي مع الثانوية العامة على طلاب الصف الثالث الثانوي

حيث قال الدكتور تامر شوقي في بيان له : تمثل دفعة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٦-٢٠٢٧ الدفعة الأخيرة ، التي يُطبَّق عليها نظام الثانوية العامة بمفرده، وسيتم تطبيق نظام البكالوريا على طلاب الصف الثالث الثانوي أيضا لأول مرة في العام الدراسي ٢٠٢٧-٢٠٢٨، وتوجد بعض الامتيازات لطلاب الثانوية العامة في العام الحالي، ومنها:

  •  عدم وجود شرط اجتياز ٦٠% من التقييمات لدخول الامتحانات، وهو الشرط الذي سيتم تطبيقه على طلاب الثانوية العامة اعتبارا من العام الدراسي المقبل، وهذا يعني إتاحة وقت أكبر للمذاكرة والمراجعة لطلاب العام الدراسي الحالي.
  •  وجود نظام تنسيق موحد يجمع بين جميع طلاب الثانوية العامة هذا العام، بينما سيتم اعتبارا من العام الدراسي ٢٠٢٧-٢٠٢٨ تطبيق تنسيق مستقل لكل نظام من النظامين (الثانوية العامة والبكالوريا).

  •  خضوع طلاب الثانوية العامة لقواعد تنسيق واحدة، باعتبارهم حاصلين على شهادة واحدة، دون تقسيمهم بين نظامي الثانوية العامة والبكالوريا.
  • وجود أعداد كبيرة من طلاب الثانوية العامة في العام الحالي أتاح لهم استمرار المعلمين الخصوصيين المتميزين معهم، بينما من المتوقع عدم استمرار هؤلاء المعلمين في العام القادم في ضوء تراجع أعداد الطلاب في الثانوية العامة مقارنة بالبكالوريا.

وعلى جانب آخر ، أصدرت مديريات التربية والتعليم تعليمات هامة بشأن التقدم لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بنظام المنازل

حيث قالت مديريات التربية والتعليم : حرصاً على مصلحة الطلاب ومراعاة للصالح العام ، يتم السماح بالتقدم لامتحان النقل للصف الأول والثاني الثاتوي العام من الخارج على نظام المنازل للعام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦م حسب التوزيع الجغرافي وموافقة الإدارة التعليمية ، بأقرب مدرسة ثانوي عام رسمي فقط لمحل إقامة الطالب
 

وشددت مديريات التربية والتعليم ، على أن الطالب الراسب عامين بصفوف النقل يؤدى الامتحان من الخارج (منازل) بذات الصف الراسب فيه بمدرسته التي رسب فيها، وفى حالة نجاحه في العام التالى مباشرة يتم إعادة قيده ، ويقيد منتظم ، مع الالتزام بسنوات البقاء بالمرحلة الثانوية ، وسن المرحلة الثانوية
 

وقالت مديريات التربية والتعليم : الطالب الراسب مرحلة أولى (نظام المرحلتين) عام ٢٠١٣م وما قبلها يحق له التقدم للصف الثاني الثانوي نظام حديث (نقل) على نظام المنازل ويستمر منازل حتى نهاية المرحلة


وأكدت مديريات التربية والتعليم ، على أن الطالب الناجح في شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة ، أو الذى استنفذ عدد مرات الرسوب المسموح بها ، لا يحق له التقدم للامتحان مرة اخرى 

وقالت مديريات التربية والتعليم : يتم اخذ اقرار على الطالب ، وولى أمره ، بعدم حصوله على شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة من قبل ، ولم يستنفذ عدد مرات الرسوب (ثلاث مرات) بالنسية لنظام المرحلتين . واربع مرات بالنسبة للنظام الحديث

الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة الصف الثالث الثانوي طلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

"صدى البلد" تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيًا

صدى البلد تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيا

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

بعد توصية 67 نائبا لـ آيزنكوت.. رئيس دولة الإحتلال يعلن موعد تكليف رئيس الحكومة الجديدة

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح..

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح.. صور

ميدو

785 دولارا.. تطورات أزمة ميدو مع الزمالك بعد الشكاوي الأخيرة

إمام عاشور

إمام عاشور يجدد رغبته في الانتقال لاتحاد جدة خلال يناير

ترشيحاتنا

القومي لحقوق الإنسان يعقد ورشة لمناقشة آليات مواجهة العنف المجتمعي

القومي لحقوق الإنسان يواجه العنف المجتمعي.. ورفع التوصيات للجهات المعنية

نيافة الأنبا مارك

رسامة قمص بإيبارشية باريس وشمالي فرنسا بيد الأنبا مارك

التضامن الاجتماعى

التضامن الاجتماعي تفتح آفاق التمكين الاقتصادي أمام سامية جمال بالفيوم

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد