امتيازات استثنائية لطلاب الثانوية العامة العام الحالي لن تتكرر لدفعة السنة المقبلة

قال الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي الاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، أن هناك امتيازات مهمة لطلاب الثانوية العامة في العام الحالي ، لن تتكرر في العام المقبل ٢٠٢٧-٢٠٢٨ ، والذي سيتم فيه تطبيق نظام البكالوريا بالتوازي مع الثانوية العامة على طلاب الصف الثالث الثانوي

حيث قال الدكتور تامر شوقي في بيان له : تمثل دفعة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٦-٢٠٢٧ الدفعة الأخيرة ، التي يُطبَّق عليها نظام الثانوية العامة بمفرده، وسيتم تطبيق نظام البكالوريا على طلاب الصف الثالث الثانوي أيضا لأول مرة في العام الدراسي ٢٠٢٧-٢٠٢٨، وتوجد بعض الامتيازات لطلاب الثانوية العامة في العام الحالي، ومنها:

عدم وجود شرط اجتياز ٦٠% من التقييمات لدخول الامتحانات، وهو الشرط الذي سيتم تطبيقه على طلاب الثانوية العامة اعتبارا من العام الدراسي المقبل، وهذا يعني إتاحة وقت أكبر للمذاكرة والمراجعة لطلاب العام الدراسي الحالي.

وجود نظام تنسيق موحد يجمع بين جميع طلاب الثانوية العامة هذا العام، بينما سيتم اعتبارا من العام الدراسي ٢٠٢٧-٢٠٢٨ تطبيق تنسيق مستقل لكل نظام من النظامين (الثانوية العامة والبكالوريا).

خضوع طلاب الثانوية العامة لقواعد تنسيق واحدة، باعتبارهم حاصلين على شهادة واحدة، دون تقسيمهم بين نظامي الثانوية العامة والبكالوريا.

وجود أعداد كبيرة من طلاب الثانوية العامة في العام الحالي أتاح لهم استمرار المعلمين الخصوصيين المتميزين معهم، بينما من المتوقع عدم استمرار هؤلاء المعلمين في العام القادم في ضوء تراجع أعداد الطلاب في الثانوية العامة مقارنة بالبكالوريا.

وعلى جانب آخر ، أصدرت مديريات التربية والتعليم تعليمات هامة بشأن التقدم لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بنظام المنازل

حيث قالت مديريات التربية والتعليم : حرصاً على مصلحة الطلاب ومراعاة للصالح العام ، يتم السماح بالتقدم لامتحان النقل للصف الأول والثاني الثاتوي العام من الخارج على نظام المنازل للعام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦م حسب التوزيع الجغرافي وموافقة الإدارة التعليمية ، بأقرب مدرسة ثانوي عام رسمي فقط لمحل إقامة الطالب



وشددت مديريات التربية والتعليم ، على أن الطالب الراسب عامين بصفوف النقل يؤدى الامتحان من الخارج (منازل) بذات الصف الراسب فيه بمدرسته التي رسب فيها، وفى حالة نجاحه في العام التالى مباشرة يتم إعادة قيده ، ويقيد منتظم ، مع الالتزام بسنوات البقاء بالمرحلة الثانوية ، وسن المرحلة الثانوية



وقالت مديريات التربية والتعليم : الطالب الراسب مرحلة أولى (نظام المرحلتين) عام ٢٠١٣م وما قبلها يحق له التقدم للصف الثاني الثانوي نظام حديث (نقل) على نظام المنازل ويستمر منازل حتى نهاية المرحلة



وأكدت مديريات التربية والتعليم ، على أن الطالب الناجح في شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة ، أو الذى استنفذ عدد مرات الرسوب المسموح بها ، لا يحق له التقدم للامتحان مرة اخرى

وقالت مديريات التربية والتعليم : يتم اخذ اقرار على الطالب ، وولى أمره ، بعدم حصوله على شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة من قبل ، ولم يستنفذ عدد مرات الرسوب (ثلاث مرات) بالنسية لنظام المرحلتين . واربع مرات بالنسبة للنظام الحديث