وزيرة البيئة توجه بالتحقيق في إلقاء سيارة تابعة لمركز طلخا مخلفات بمكان غير مخصص

في إطار جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة لإحكام الرقابة على منظومة إدارة المخلفات بالمحافظات، والتعامل الفوري مع أي ممارسات مخالفة للاشتراطات البيئية.

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بسرعة التعامل مع واقعة إلقاء مخلفات في موقع غير مخصص من إحدى السيارات التابعة لمركز ومدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع وإحالة المسئولين عن الواقعة للتحقيق .

وأشار تقرير تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بأنه فور رصد فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام إحدى سيارات مركز ومدينة طلخا بإلقاء حمولتها من المخلفات في موقع غير مخصص، بادر الجهاز بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية للتعامل الفوري مع الواقعة.

وأوضح رئيس جهاز تنظيم المخلفات أنه تم الدفع بفرق العمل لرفع كافة المخلفات من الموقع وإعادة المظهر الحضاري والبيئي للمكان، إلى جانب إحالة السائق المتسبب في الواقعة للتحقيق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقواعد المنظمة.

وشددت الدكتورة منال عوض ، على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية لأداء منظومة إدارة المخلفات بمختلف المحافظات، والتعامل الحاسم مع أي ممارسات غير قانونية، مع التأكيد على التزام جميع الجهات المعنية والعاملين بالمنظومة بالاشتراطات البيئية، وعدم التهاون مع أي مخالفات، بما يضمن الحفاظ على صحة المواطنين وسلامة البيئة.