قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجل جو داسان يعيد روائع الأغنية الفرنسية على مسرح الأوبرا المصرية
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 6260 جنيها
أمن السعودية مرتبط بالأمن المصري.. القاهرة تدين محاولة استهداف المدينة
الخارجية السعودية تدين وتستنكر الاعتداء المسلح في المنطقة الجنوبية المصرية
كرات نارية وكواكب تظهر في سماء مصر.. ظواهر فلكية مثيرة خلال شهر نوفمبر
القانون يحسم رسوم جمع القمامة من الوحدات السكنية
الأوقاف: «شرف العمل وقيمة الإنتاج» موضوع خطبة الجمعة اليوم
بعد نفاد التذاكر.. أنغام تلتقي جمهورها في ليلة ثانية بأوبرا العاصمة الجديدة
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 6 نوفمبر
الدفاع الروسية تعلن تدمير 142 مسيّرة أوكرانية خلال الليل
مفاجأة سارة.. الحكومة تستعد لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه
الطقس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار غزيرة تضرب بعض المحافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة البيئة توجه بالتحقيق في إلقاء سيارة تابعة لمركز طلخا مخلفات بمكان غير مخصص

مخلفات
مخلفات
حنان توفيق

في إطار جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة لإحكام الرقابة على منظومة إدارة المخلفات بالمحافظات، والتعامل الفوري مع أي ممارسات مخالفة للاشتراطات البيئية.

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بسرعة التعامل مع واقعة إلقاء مخلفات في موقع غير مخصص من إحدى السيارات التابعة لمركز ومدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع وإحالة المسئولين عن الواقعة للتحقيق .

وأشار تقرير تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بأنه فور رصد فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام إحدى سيارات مركز ومدينة طلخا بإلقاء حمولتها من المخلفات في موقع غير مخصص، بادر الجهاز بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية للتعامل الفوري مع الواقعة.

وأوضح رئيس جهاز تنظيم المخلفات أنه تم الدفع بفرق العمل لرفع كافة المخلفات من الموقع وإعادة المظهر الحضاري والبيئي للمكان، إلى جانب إحالة السائق المتسبب في الواقعة للتحقيق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقواعد المنظمة.

وشددت الدكتورة منال عوض ، على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية لأداء منظومة إدارة المخلفات بمختلف المحافظات، والتعامل الحاسم مع أي ممارسات غير قانونية، مع التأكيد على التزام جميع الجهات المعنية والعاملين بالمنظومة بالاشتراطات البيئية، وعدم التهاون مع أي مخالفات، بما يضمن الحفاظ على صحة المواطنين وسلامة البيئة.

ومدينة طلخا بالدقهلية بمحافظة الدقهلية لتصحيح الوضع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

"صدى البلد" تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيًا

صدى البلد تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيا

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

بعد توصية 67 نائبا لـ آيزنكوت.. رئيس دولة الإحتلال يعلن موعد تكليف رئيس الحكومة الجديدة

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح..

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح.. صور

ميدو

785 دولارا.. تطورات أزمة ميدو مع الزمالك بعد الشكاوي الأخيرة

إمام عاشور

إمام عاشور يجدد رغبته في الانتقال لاتحاد جدة خلال يناير

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

زراعة الأقصر تستعد للموسم الشتوي 2026/2027 وتكشف أرصدة الأسمدة المدعمة

جامعة الأقصر تبدأ وضع خارطة طريقها للمستقبل.. إعداد الخطة الاستراتيجية 2026-2030

جامعة الأقصر تبدأ وضع خارطة طريقها للمستقبل.. وإعداد الخطة الاستراتيجية 2026-2030

زراعة الأقصر تبحث تطبيق تقنية شتل قصب السكر.. اختيار حقل إرشادي ومشتل لإنتاج الشتلات بالطود

زراعة الأقصر تبحث تطبيق تقنية شتل قصب السكر.. اختيار حقل إرشادي ومشتل بالطود

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد