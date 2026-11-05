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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خلاف على نظافة السكن ينتهي بعاهة مستديمة.. السجن 3 سنوات لنجار طعن زميله في شرم الشيخ

محكمة جنوب سيناء
محكمة جنوب سيناء
ايمن محمد

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، بمعاقبة نجار يعمل بأحد فنادق شرم الشيخ بالسجن لمدة 3 سنوات، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لزميله، بعدما طعنه بسكين داخل سكن العاملين، إثر خلاف نشب بينهما بسبب عدم نظافة السكن، وأسفر الاعتداء عن استئصال جزء من طحال المجني عليه.

تعود تفاصيل الواقعة إلى 20 مايو 2026، عندما عاد المتهم، محمد «ع. م. ز»، 46 عامًا، ويعمل نجارًا بأحد فنادق شرم الشيخ، من عمله بورشة النجارة إلى سكن العاملين، وأثناء دخوله الغرفة التي يقيم بها، نشبت مشادة كلامية بينه وبين زميله محمد «ا. أ. أ. ع»، بسبب خلاف حول نظافة السكن، تطورت سريعًا إلى مشاجرة وتبادل الاعتداء بالأيدي.

وخلال المشاجرة، استل المتهم سكينًا كانت موضوعة على طاولة داخل الغرفة، وسدد بها طعنة نافذة إلى الجانب الأيسر من بطن زميله، ما أسفر عن إصابته إصابة بالغة استدعت نقله إلى المستشفى وإخضاعه لتدخل جراحي، انتهى إلى استئصال نحو 25% من الطحال، وفقًا لما ورد بأوراق القضية.

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت بلاغًا بإصابة أحد الأشخاص داخل سكن العاملين بأحد الفنادق بمدينة شرم الشيخ، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة، موضحًا أن مشادة نشبت بينه وبين زميله بسبب عدم نظافة السكن، وحرر عن الواقعة المحضر رقم 5252 لسنة 2026 جنح شرم الشيخ.

وباشرت جهات التحقيق إجراءاتها، وقررت حبس المتهم احتياطيًا على ذمة القضية، قبل إحالته إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، التي نظرت القضية المقيدة برقم 817 جنايات كلي جنوب سيناء، وأصدرت حكمها بمعاقبته بالسجن لمدة 3 سنوات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور مجدي سلامة محمود، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شيرين محمد فوز الدين، وعلي حسن حسني، والدكتور أحمد عبد الستار أحمد، وبحضور عبد الله عصام عبد الله، وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

جنوب سيناء محكمة حبس النظافة الشخصية شرم الشيخ

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