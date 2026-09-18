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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بين قمم الجبال وعبق التاريخ.. 365 سائحًا من 8 جنسيات في رحاب سانت كاترين

السياح يشاهدون معالم الدير
السياح يشاهدون معالم الدير
ايمن محمد

استقبلت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، 365 سائحًا وزائرًا، بينهم 31 مصريًا، يمثلون 8 جنسيات مختلفة، تزامنًا مع الإجازة الأسبوعية ليوم الجمعة ، في مشهد سياحي جمع بين الأجواء الروحانية والطبيعة الجبلية والتراث السيناوي الذي تتميز به المدينة.

وقال إبراهيم عبد الحليم، مدير عام العلاقات العامة والإعلام بمدينة سانت كاترين، إن السائحين الذين زاروا المدينة اليوم ينتمون إلى جنسيات فرنسا وإسبانيا وروسيا ولبنان واليونان وتايلاند وهولندا وماليزيا، مشيرًا إلى تنوع البرامج السياحية التي شملت صعود 

، وزيارة دير سانت كاترين، إلى جانب جولات في الأودية والمناطق الطبيعية والتعرف على مظاهر الحياة البدوية.

وشهد جبل موسى إقبالًا ملحوظًا، حيث صعد الجبل 208 سائحين وزائرين، بينهم 23 مصريًا، للاستمتاع بالطبيعة الجبلية الفريدة ومشاهدة مشاهد الشروق من أعلى القمة، سواء سيرًا على الأقدام أو باستخدام الجمال في بعض مراحل الرحلة.

وفي المقابل، استقبل دير سانت كاترين 157 سائحًا وزائرًا، بينهم 8 مصريين، للتعرف على المعالم والمقتنيات والمخطوطات التي يضمها الدير، وما يمثله من قيمة دينية وتاريخية وثقافية، باعتباره أحد أبرز المقاصد الدينية والتاريخية في منطقة جنوب سيناء.

وامتدت جولات السائحين إلى عدد من الأودية والمناطق الطبيعية والمعالم التاريخية، إلى جانب زيارة استراحة الرئيس الراحل، والتعرف على نمط الحياة البدوية، فضلًا عن اقتناء الأعشاب والنباتات التي تشتهر بها المنطقة، والمشغولات اليدوية التي تعكس جانبًا من التراث السيناوي الأصيل.

وتتميز سانت كاترين بخصوصية طبيعية وثقافية جعلتها من أبرز المقاصد السياحية في جنوب سيناء؛ فهي تقع في قلب منطقة جبلية تضم عددًا من القمم والأودية، وتجمع بين السياحة الدينية وتسلق الجبال والسياحة البيئية والثقافية، بما يمنح الزائر تجربة تجمع بين الطبيعة والتاريخ والتراث.

وتزداد جاذبية المدينة خلال رحلات تسلق الجبال، التي تمنح الزائر فرصة مشاهدة المناظر الطبيعية الممتدة بين القمم والأودية، والاستمتاع بالهدوء والهواء الجبلي، إلى جانب التعرف على النباتات والأعشاب التي تشتهر بها المنطقة، والاستماع إلى قصص وموروثات المجتمع البدوي المحلي.

وساعدت الأحوال الجوية على استمرار الحركة السياحية والرحلات الجبلية، حيث سجلت درجات الحرارة 31 درجة مئوية للعظمى و17 درجة للصغرى، وسط أجواء حارة خلال ساعات النهار ومعتدلة ليلًا، مع أهمية الالتزام بإرشادات السلامة خلال رحلات صعود الجبال.

وتأتي هذه الحركة السياحية بالتزامن مع الاهتمام بتطوير منطقة سانت كاترين ضمن مشروع «التجلي الأعظم»، الذي يستهدف تعزيز مكانة المدينة كمقصد للسياحة الدينية والبيئية والثقافية، والاستفادة من مقوماتها الروحانية والطبيعية والتاريخية، بما يعزز حضورها على خريطة السياحة الدولية.

وتظل سانت كاترين واحدة من الوجهات التي تقدم للسائح صورة مختلفة عن جنوب سيناء؛ فهنا تتجاور القمم الجبلية مع الأودية، وتلتقي المواقع الدينية بالتقاليد البدوية، لتشكل الطبيعة والتراث والتاريخ مشهدًا سياحيًا متفردًا في

جنوب سيناء السياح سانت كاترين معالم الدير

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