محافظ جنوب سيناء يتابع أنشطة وفعاليات ببيت ثقافة أبو زنيمة ويشيد بمواهب الأطفال

تفقد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، خلال جولته بمدينة أبو زنيمة، الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية المقامة ببيت ثقافة المدينة، للاطلاع على البرامج المقدمة للأطفال والنشء، وما تتضمنه من أنشطة تستهدف تنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم.

ورافق المحافظ ، خلال الجولة الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء عماد فكري، رئيس مدينة أبو زنيمة.

وحرص المحافظ على مصافحة الأطفال المشاركين والتحدث معهم والاستماع إليهم، كما تابع جانبًا من الأنشطة المقدمة لهم، مشيدًا بمستوى الفعاليات ودورها في تنمية قدراتهم وتشجيعهم على المشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية.

وأكد اللواء الدكتور إسماعيل كمال أهمية دعم الأنشطة الثقافية والفنية الموجهة للأطفال والنشء، لما لها من دور في اكتشاف المواهب وصقل مهاراتهم، وتعزيز قدراتهم الإبداعية، بما يسهم في بناء جيل واعٍ وقادر على المشاركة في المجتمع.