قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«أكل ودبح وروقان».. رياض الخولي يفتح صندوق أسرار «ريا وسكينة»
100 دولار بكام انهاردة؟.. سعر الأخضر اليوم السبت 3 أكتوبر 2026
روسيا تهدد بمواصلة استهداف كييف وتحذر الأجانب من البقاء في أوكرانيا
بالعلمين الجديدة.. الرئيس السيسي يترأس أعمال قمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية «أودا - نيباد»
الرئيس السيسي: نيباد تطورت لتصبح الذراع التنفيذية للاتحاد الأفريقي.. ومصر تواصل جهودها لإنشاء صندوق للتنمية
ممثل رئيس نيجيريا لـ«نيباد»: جهود التنمية في أفريقيا يجب أن تنطلق من داخل القارة
الفريق عبد رب النبي حافظ.. بطولات قائد الفرقة 16 في ملحمة العبور وقاهر شارون
المؤبد والمشدد من 10 لـ 15 سنة لـ 5 أعضاء بخلية تنظيم القاعدة في مدينة نصر
مدبولي: التحضر المتسارع في إفريقيا فرصة تاريخية لإعادة تشكيل الاقتصادات وجعل المدن محركات للنمو والتصنيع وخلق فرص العمل
الرئيس السيسي يعلن اعتماد الإعلان الختامي الصادر عن قمة "أودا نيباد"
السوبر المصري خارج نوفمبر؟.. مفاوضات لنقل البطولة إلى الإمارات | خاص
وزير الخزانة الأمريكية لـ«أكسيوس»: أكثر من مليار برميل نفط خرج عبر مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المؤبد والمشدد من 10 لـ 15 سنة لـ 5 أعضاء بخلية تنظيم القاعدة في مدينة نصر

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
إسلام دياب

قضت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم، بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المؤبد ومعاقبة متهم ثالث بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة متهمين اثنين آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات بخلية القاعدة في مدينة نصر في القضية رقم 282 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر، المقيدة برقم 580 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

وقضت المحكمة بإدراج المحكوم عليهم والكيان التابعين له «جماعة تنظيم القاعدة» على قائمة الكيانات الإرهابية والإرهابيين مع حل هذا التنظيم وإغلاق مقاره وأمكنته داخل البلاد وخارجها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات تبدأ بعد إنقضاء مدة العقوبة المقضي بها عليهم. 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2013 وحتى 5 يناير 2020، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين من الثاني وحتى الأخير لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، وتمويل المتهمين لتلك الجماعة، واستخدام شبكة المعلومات الدولية لتبادل الرسائل والتكليفات عبر تطبيق تليجرام، ووجه للمتهم حيازة سلاح آلي، ووجه للمتهم الرابع حيازة بندقية خرطوش، ووجه الثاني تهمة الالتحاق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد.

الدائرة الأولى إرهاب مجمع محاكم بدر خلية القاعدة إرهاب قائمة الكيانات الإرهابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

800 جنيه.. انخفاض مستمر في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

أسياس أفورقي يغادر إلى مصر لتلبيةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي

أسياس أفورقي يغادر إريتريا إلى مصر تلبيةً لدعوة الرئيس السيسي

معالي

260 دقيقة بـ57 مليون جنيه.. إعلامي يكشف خسائر الزمالك بسبب لاعب

إجازة

قرار رسمي من الحكومة.. 3 أيام إجازة للموظفين والطلاب

ياسر إبراهيم

أهلي بنغازي يغري لاعب النادي الأهلي بـ3 ملايين دولار في موسمين

محمود صلاح، لاعب الأهلي

أفضل موهبة في مصر.. إعلامي يشيد بقدرات محمود صلاح: يجب أن يحترف

أميرة أديب

سأتعامل مع الإساءة بالقانون.. أميرة أديب ترد على أزمة شهادتها على زواج رجلين

أسعار الدواجن

بعد شهور من التراجع.. قفزة فى أسعار الدواجن والبانيه | كم وصل سعر الكيلو؟

ترشيحاتنا

سمية الخشاب

تكريم سمية الخشاب في مهرجان بردية السينمائي دورة خالد صالح .. 10 أكتوبر

فيلم صول

الفيلم السوري المصري «صول» يصل إلى أستراليا

أحمد عبدالوهاب وهدي المفتي

أحمد عبدالوهاب يبدأ تصوير «ميعاد عشا» مع رامي إمام وهدى المفتي

بالصور

بتسيبي الشاحن في الكهرباء طول الوقت؟ هل بيستهلك كهرباء فعلًا؟

بتسيبي الشاحن في الكهرباء طول الوقت؟ هل بيستهلك كهرباء فعلًا؟
بتسيبي الشاحن في الكهرباء طول الوقت؟ هل بيستهلك كهرباء فعلًا؟
بتسيبي الشاحن في الكهرباء طول الوقت؟ هل بيستهلك كهرباء فعلًا؟

القيادة بخزان شبه فارغ.. 5 مشكلات قد تواجه سيارتك بسبب تأجيل التزود ‏بالوقود

القيادة بخزان شبه فارغ
القيادة بخزان شبه فارغ
القيادة بخزان شبه فارغ

اختبار في سن الـ13 يكشف خطر الإصابة بالخرف بعد عقود.. دراسة توضح العلاقة

علاقة مهارات التفكير في المراهقة بالخرف
علاقة مهارات التفكير في المراهقة بالخرف
علاقة مهارات التفكير في المراهقة بالخرف

دراسة صادمة للأزواج.. قلة نوم تؤثر على نظامك الغذائي وتزيد صعوبة الأكل الصحي

دراسة تكشف تأثير قلة النوم على النظام الغذائي
دراسة تكشف تأثير قلة النوم على النظام الغذائي
دراسة تكشف تأثير قلة النوم على النظام الغذائي

فيديو

الفريق عبدرب النبى حافظ

الفريق عبد رب النبي حافظ.. بطولات قائد الفرقة 16 في ملحمة العبور وقاهر شارون

اللواء أحمد حمدي

اللواء أحمد حمدي.. مهندس العبور وبطل الكباري في حرب أكتوبر

المشير أحمد بدوي

المشير أحمد بدوي.. قائد الثغرة وبطل معارك الجيش الثالث

المشير أبو غزالة

المشير عبد الحليم أبو غزالة.. رحلة قائد من ساحات القتال إلى قيادة القوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

المزيد