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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيكسر الزجاج.. فيديو لشاب يرشق الحافلات والسيارات بالحجارة ويثير ذعر الركاب

فيديو
فيديو
باسنتي ناجي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد قيام شاب في مقتبل العمر بإلقاء الحجارة على الأتوبيسات والسيارات الملاكي، ما أثار حالة من الجدل بين المتابعين، وسط مخاوف من تعرض الركاب والمواطنين للخطر.

شاب يرشق الأتوبيسات والسيارات بالحجارة

وأظهر الفيديو المتداول شابًا في مقتبل العمر وهو يلقي الحجارة على عدد من الأتوبيسات والسيارات الملاكي أثناء مرورها، في محاولة لتحطيم زجاجها، قبل أن يفر هاربًا من المكان.

وأثار تصرف الشاب مخاوف بشأن سلامة الركاب وقائدي المركبات، خاصة أن إلقاء الحجارة على السيارات والأتوبيسات قد يتسبب في تحطيم الزجاج، وإصابة الركاب، فضلًا عن احتمالية فقدان السائقين السيطرة على المركبات نتيجة المفاجأة أو تطاير الزجاج.

تفاعل واسع مع الفيديو المتداول

وتفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع، معبرين عن استيائهم من مثل هذه التصرفات التي تعرض حياة المواطنين للخطر، وتتسبب في إتلاف الممتلكات، مطالبين بضرورة التصدي للسلوكيات التي تهدد سلامة المارة ومستخدمي الطرق.

وأعاد الفيديو تسليط الضوء على خطورة الاعتداء على المركبات أثناء سيرها في الطرق، لما قد يترتب على ذلك من حوادث وإصابات، لا تقتصر آثارها على قائدي السيارات، بل تمتد إلى الركاب والمارة.

ولم يتسنَّ التأكد من مكان الواقعة أو توقيتها، كما لم تتوافر معلومات مؤكدة بشأن هوية الشاب أو اتخاذ إجراءات رسمية حياله حتى الآن.

متداول فيسبوك المركبات

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