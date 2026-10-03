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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استقرار أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
علياء فوزى

استقرت  أسعار الذهب في مصر خلال مستهل التعاملات المسائية اليوم السبت، بالتزامن مع العطلة الرسمية للبورصة العالمية اليوم.

وخلال السطور التالية نرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب في السوق المحلية  خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 3 أكتوبر 2026، وفقا لآخر الأسعار المعلنة من محلات الصاغة في مصر.

أسعار الذهب بدون مصنعية 

 استقر الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً، 7010 جنيهات للبيع مقابل 6955 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

سجل الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 6135 جنيهًا للبيع، فيما بلغ سعر الشراء 6085 جنيهًا للجرام الواحد.

أما الذهب عيار 18، الشائع في المشغولات والحلي العصرية، فقد بلغ 5260 جنيهًا للبيع و5215 جنيهًا للشراء.

وسجل الذهب عيار 14 نحو 4090 جنيهًا للبيع، بينما وصل سعر الشراء إلى 4055 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبالنسبة للسبائك والجنيه الذهب، بلغ سعر الجنيه الذهب 49080 جنيهًا للبيع، في حين سجل 48680 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب محليًا وعالميًا

على صعيد البورصة العالمية، سجلت أونصة الذهب نحو 4137.53 دولارًا.

وبالجنيه المصري، بلغ سعر الأونصة 218080 جنيهًا للبيع و216305 جنيهات للشراء.

سعر دولار الصاغة اليوم

وفيما يتعلق بسعر الصرف المعتمد في سوق الذهب، سجل دولار الصاغة 52.71 جنيهًا، مقابل 52.27 جنيهًا في البنوك.

نصائح قبل شراء الذهب

يوصي خبراء السوق بمقارنة الأسعار بين محلات الصاغة قبل الشراء، وطلب الفاتورة الرسمية التي توضح العيار والوزن والمصنعية، مع الأخذ في الاعتبار أن أسعار الشراء من العميل تقل عن أسعار البيع. 

وتتأثر الأسعار بعدة عوامل، أبرزها سعر الأونصة عالميًا وسعر صرف الدولار محليًا وحجم الطلب في السوق.

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