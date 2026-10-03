800 جنيه.. انخفاض مستمر في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

واصل سعر الذهب اليوم في مصر تراجعه خلال منتصف تعاملات السبت 3 أكتوبر 2026، مقارنة بمستوياته مع بداية التعاملات، بالتزامن مع استمرار متابعة حركة الأسواق العالمية وسعر الدولار، باعتبارهما من أبرز العوامل المؤثرة في تحديد اتجاه أسعار المعدن النفيس داخل محلات الصاغة.

وشهدت أسعار الذهب تراجعًا خلال بداية التعاملات المسائية اليوم السبت، في ظل استمرار الضغوط التي تعرضت لها الأسعار خلال الأسبوع، بينما يترقب المتعاملون تحركات الذهب عالميًا وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، إلى جانب مستويات الطلب والمعروض في سوق الصاغة، حيث فقد سع رجرام عيار 21 نحو 100 جنيه في أيام قليلة بينما تراجع الجنيه الذهب 800 جنيه في نفس الفترة.



سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة

وبحسب آخر الأسعار المعلنة من منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول ونشر أسعار الذهب، جاءت مستويات سعر الذهب اليوم داخل محلات الصاغة على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24: 7005 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 22: 6422 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21: 6130 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18: 5254 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب: 49040 جنيهًا.

وتختلف أسعار الذهب عند الشراء من مكان إلى آخر، وفقًا لقيمة المصنعية والدمغة والرسوم المضافة، فضلًا عن اختلافات التسعير بين التجار ومنافذ البيع المختلفة.

سعر الذهب عالميًا اليوم

وعلى الصعيد العالمي، سجلت أوقية الذهب نحو 4141 دولارًا، وسط استمرار متابعة الأسواق للتطورات الاقتصادية والسياسة النقدية العالمية، إلى جانب حركة الدولار والمستجدات الجيوسياسية التي تؤثر في اتجاهات أسعار المعدن النفيس.

وتنعكس حركة الأوقية العالمية بصورة مباشرة على السوق المحلية، إلا أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه ومستويات الطلب والمعروض محليًا تظل من العوامل المهمة عند تحديد الأسعار داخل محلات الصاغة.

سعر سبيكة الذهب اليوم

وتتفاوت أسعار السبائك بحسب وزنها وسعر جرام الذهب عيار 24، وجاءت أبرز المستويات الواردة في التعاملات على النحو التالي:

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات: نحو 70050 جنيهًا.

سعر الأونصة «الأوقية» بوزن 31.1 جرام: نحو 217855 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرامًا: نحو 350250 جنيهًا.

وتجدر الإشارة إلى أن أسعار السبائك قد تختلف من تاجر إلى آخر، كما أن الأسعار المذكورة تعكس قيمة الذهب الموجود في السبيكة، ويُحدد سعرها الأساسي وفق سعر جرام الذهب عيار 24.



عيار 21 يقترب من مستوى 6100 جنيه

وتعرضت أسعار الذهب لضغوط بيعية خلال الأسبوع، دفعت سعر جرام عيار 21 إلى التخلي عن مستوى 6200 جنيه، قبل أن يقترب من مستوى 6100 جنيه، الذي شكل نقطة دعم أوقفت موجة التراجع، لتتحرك الأسعار حاليًا فوق هذا المستوى مع محاولة السوق تكوين قاعدة سعرية جديدة.

ويظل عيار 21 الأكثر متابعة داخل سوق الصاغة، ولذلك تحظى تحركاته باهتمام كبير من جانب المتعاملين، خاصة مع اقترابه من مستوى الدعم المشار إليه.

وفي المقابل، ساهم ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في الحد من الضغوط الواقعة على أسعار الذهب محليًا، بعدما ارتفع سعر الصرف خلال الأسبوع الماضي بنحو 50 قرشًا، بما يعادل نحو 1%، ليستقر أعلى مستوى 52 جنيهًا.

الدولار وتأثيره على أسعار الذهب

ويعد سعر الدولار من العوامل الرئيسية المؤثرة في تسعير سعر الذهب اليوم داخل السوق المصرية، ولذلك ساهم ارتفاع العملة الأمريكية في تقليص جزء من تأثير تراجع أسعار الذهب عالميًا على الأسعار المحلية.

ويراقب السوق خلال الفترة المقبلة تحركات سعر الصرف إلى جانب حركة الأوقية عالميًا، باعتبارهما من أبرز المحددات التي يمكن أن تؤثر في اتجاه الذهب داخل سوق الصاغة.

كما تتحرك أسعار باقي الأعيرة وفقًا للتغيرات التي يشهدها عيار 21، بالتزامن مع متابعة حركة الطلب والمعروض، وهو ما يجعل الأسعار قابلة للتغير على مدار جلسات التداول.

توقعات سعر الذهب عالميًا

شهد الذهب العالمي تراجعًا على مدار الأسبوعين الماضيين، بعدما كسر مستويات دعم رئيسية عند 4300 دولار للأونصة ثم 4200 دولار، قبل أن يوقف مستوى 4100 دولار موجة الهبوط.

وتحرك الذهب عالميًا في نطاق عرضي أعلى مستوى 4100 دولار للأونصة، في محاولة لتكوين قاعدة سعرية جديدة، بينما لا تزال مؤشرات الزخم تشير إلى استمرار الضغوط السلبية على حركة الأسعار.

وتبقى تحركات الأوقية العالمية وسعر الدولار ومستجدات السياسة النقدية والتطورات الجيوسياسية من أبرز العوامل التي يترقبها السوق، إلى جانب مستويات الطلب الفعلية على المعدن النفيس.



ماذا ينتظر أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة؟

يترقب سوق الصاغة خلال الفترة المقبلة قدرة أسعار الذهب على الحفاظ على مستوياتها الحالية وتكوين قاعدة سعرية جديدة، خاصة مع اقتراب عيار 21 من مستوى الدعم البالغ 6100 جنيه.

ويظل سعر الذهب اليوم مرتبطًا بمجموعة من المتغيرات المحلية والعالمية، ولذلك فإن أي تغيرات جديدة في سعر الدولار أو سعر الأوقية عالميًا قد تنعكس على حركة الأسعار داخل محلات الصاغة.

وفي الوقت نفسه، تظل أسعار المصنعية والدمغة والرسوم عاملًا إضافيًا يجب وضعه في الاعتبار عند شراء المشغولات الذهبية، إذ قد يختلف السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك عن سعر جرام الذهب المعلن بحسب نوع المشغولات والتاجر، حيث تترواح بين 100- 300 جنيه.

ومع استمرار حركة التداول، تظل متابعة سعر الذهب اليوم بصورة دورية مهمة للمتعاملين، خاصة مع محاولة السوق الاستقرار أعلى مستوى 6100 جنيه لعيار 21، ومراقبة ما إذا كانت الأسعار ستنجح في تكوين قاعدة جديدة خلال الفترة المقبلة