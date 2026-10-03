ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعمال قمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "نيباد".

وقال الرئيس السيسي:" لنجعل من مدينة العلمين الجديدة منطلقا نحو طريق الإنجاز والتنمية".



وأضاف الرئيس السيسي: 25 عاما مرت على إطلاق مبادرة النيباد

وأشار الرئيس إلى أن «نيباد» أسهمت في دعم البنية التحتية، ودفع عجلة التحول الزراعي، وتعزيز التصنيع والتكامل الإقليمي، بما يدعم جهود التنمية في مختلف دول القارة.

وشدد السيسي على أهمية العمل خلال المرحلة المقبلة على بناء اقتصاد قائم على المعرفة، والاستثمار في الإنسان، وتمكين الشباب، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا.

وأكد الرئيس أن القطاع الخاص يمثل قاطرة للتنمية ومحركًا أساسيًا للنمو وخلق فرص العمل، مشددًا على ضرورة توفير بيئة استثمارية مواتية تمكن القطاع الخاص من القيام بدوره في دعم جهود التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي.