أخبار التوك شو| الرئيس السيسي يفتتح منتدى العلمين - أفريقيا للأعمال.. مفاجأة في أسعار الذهب وارتفاع الدواجن والبيض

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

ارتفاع أسعار الدواجن والبيض اليوم.. قفزة جديدة في أسعار الكيلو وكرتونة البيض

شهدت أسعار الدواجن والبيض ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق اليوم السبت، بالتزامن مع موجة صعود جديدة بدأت منذ الأسبوع الماضي، وذلك بعد فترة من التراجع شهدتها أسعار الدواجن، وسط تحركات في السوق تستهدف تحقيق التوازن بين المعروض واحتياجات المستهلكين.

الرئيس السيسي: أفريقيا أصبحت رسالة للتنمية والازدهار

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن أفريقيا أصبحت اليوم تحمل رسالة للتنمية والازدهار، وذلك في لحظة دقيقة يشهد فيها العالم العديد من الأزمات والتحديات الاقتصادية والتنموية.

رئيس فريق التدخل السريع يكشف تفاصيل إنقاذ شخص فاقد للوعي في سوهاج

كشف محمد يوسف، رئيس فريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل استجابة فريق التدخل السريع لبلاغ بشأن وجود شخص بلا مأوى في حالة إعياء شديدة وفقدان للوعي بميدان الثقافة في مدينة سوهاج.

وزير الخارجية : ندشن اليوم منصة جديدة للحوار الأفريقي وفرص التعاون

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن منتدى «العلمين - أفريقيا للأعمال» يشهد اليوم تدشين منصة جديدة للحوار الأفريقي.

التنمر والمحتوى العنيف على السوشيال.. مخاطر تهدد الصحة النفسية للمراهقين

مع تزايد اعتماد الأطفال والمراهقين على مواقع التواصل الاجتماعي، أصبحت المنصات الرقمية جزءًا أساسيًا من حياتهم اليومية، وهو ما يفتح الباب أمام مخاطر نفسية وسلوكية، في مقدمتها التنمر الإلكتروني والتعرض للمحتوى العنيف، إلى جانب الاستخدام المفرط للهواتف والشاشات.

معاش تكافل وكرامة.. الفئات المستحقة وشروط الحصول على الدعم

يبحث عدد كبير من المواطنين عن الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة، بالتزامن مع استمرار منظومة الدعم النقدي في تقديم المساعدات للفئات الأولى بالرعاية، وفقًا للضوابط والمعايير المحددة للاستحقاق.

سعر كيلو الطماطم اليوم.. تفاصيل جديدة عن أزمة «السوسة»

تصدرت أسعار الطماطم ، وحقيقة تأثر المعروض في الأسواق بسبب الإصابة بما يعرف بـ«سوسة الطماطم» اهتمام المواطنين خلال الساعات الماضية، في ظل حديث عن خسائر تعرض لها بعض المزارعين نتيجة إصابة أجزاء من المحاصيل بهذه الحشرة.

اعرف عيار 21 بكام.. أسعار الذهب اليوم السبت 3 أكتوبر

شهدت أسعار الذهب اليوم استقرارًا نسبيًا في السوق المحلية، وسط متابعة مستمرة من المواطنين لحركة المعدن الأصفر، بالتزامن مع اهتمام المتعاملين بأسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري وفقاً لما ذكره صباح البلد.

ارتفاع أسعار الدواجن والبيض اليوم.. قفزة جديدة في أسعار الكيلو وكرتونة البيض

شهدت أسعار الدواجن والبيض ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق اليوم السبت، بالتزامن مع موجة صعود جديدة بدأت منذ الأسبوع الماضي، وذلك بعد فترة من التراجع شهدتها أسعار الدواجن، وسط تحركات في السوق تستهدف تحقيق التوازن بين المعروض واحتياجات المستهلكين.

مصر تستضيف الجمعية العامة للمجلس الدولي للمطارات لأول مرة

أكدت الكاتبة الصحفية نورهان خفاجي، أن استضافة مصر للجمعية العامة السنوية والمؤتمر والمعرض للمجلس الدولي للمطارات، المقرر إقامتها في مدينة شرم الشيخ عام 2027، تمثل حدثًا مهمًا في تاريخ قطاع الطيران المدني المصري.

رئيس الاتحاد الأفريقي: أفريقيا ليست سوقا للاستهلاك بل قارة للإنتاج والاستثمار

قال الرئيس البوروندي إيفاريست نداييشيمي، الذي يتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي هذا العام، إن القارة الأفريقية ثرية وتملك الموارد الطبيعية والمعادن الاستراتيجية ومصادر الطاقة، مضيفا: يجب أن يكون هناك استراتيجية أفريقية للتمويل وإنجاز المشروعات.