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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد أكتوبر 2026 بالخطوات

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد أكتوبر 2026 بالخطوات
رابط تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد أكتوبر 2026 بالخطوات
عبد الفتاح تركي

تزايد البحث خلال الساعات الماضية عن تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2026، بالتزامن مع إتاحة شركة الخدمات التجارية البترولية «بتروتريد» تسجيل قراءة عدادات الغاز الطبيعي إلكترونيًا خلال شهر أكتوبر 2026، بما يتيح للمشتركين إدخال القراءة الفعلية للعداد دون الحاجة إلى التوجه إلى مقرات الشركة، وذلك لمعرفة قيمة الاستهلاك وفق البيانات الفعلية المسجلة على العداد.

وتستقبل شركة «بتروتريد» قراءات عدادات الغاز الطبيعي لشهر أكتوبر 2026 اعتبارًا من 1 أكتوبر وحتى 27 أكتوبر 2026، وفق الموعد المعلن لتسجيل القراءة خلال الشهر الجاري، مع توفير عدد من الوسائل الإلكترونية والهاتفية أمام المشتركين لإتمام الخدمة بسهولة.

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متى يبدأ وينتهي تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد أكتوبر 2026

يبدأ تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي لشهر أكتوبر 2026 من 1 أكتوبر، ويستمر حتى 27 أكتوبر 2026، وهي الفترة المحددة أمام المشتركين لإرسال القراءة الخاصة بالعداد، بما يساعد على احتساب قيمة الاستهلاك وفق القراءة الفعلية بدلًا من الاعتماد على تقديرات الاستهلاك.

وتتيح «بتروتريد» تسجيل القراءة خلال الفترة المحددة عبر الوسائل التي وفرتها للمشتركين، وعلى رأسها الموقع الإلكتروني للشركة، إلى جانب الأرقام الهاتفية المخصصة للخدمة والاستعلام.

أين يمكن تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2026

يمكن للمشتركين تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة «بتروتريد»، حيث تتوفر خدمة تسجيل القراءة ضمن الخدمات الإلكترونية التي تتيحها الشركة للمستخدمين.

ويتيح التسجيل الإلكتروني للمشترك إدخال القراءة الحالية الظاهرة على العداد وإرسالها خلال الفترة المقررة، بدلًا من الحاجة إلى التوجه إلى مقر الشركة لتقديم القراءة.

ما خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد إلكترونيًا

يمكن تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي إلكترونيًا من خلال اتباع عدد من الخطوات المحددة، تبدأ بالدخول إلى الموقع الرسمي لشركة «بتروتريد»، ثم اختيار خدمة تسجيل قراءة عداد الغاز أو «إدخال قراءة الغاز».

يتم إدخال بيانات المشترك المدونة على فاتورة غاز سابقة، ثم إدخال البيانات الخاصة بالوحدة وفق ما يطلبه الموقع، ومنها المنطقة واليومية والقطاع والبلوك والعمارة والشقة والرقم الفرعي.

ويتعين بعد ذلك كتابة القراءة الحالية الظاهرة على عداد الغاز، ثم مراجعة البيانات التي جرى إدخالها جيدًا والتأكد من صحتها قبل إرسال أو تسجيل القراءة.

ما أرقام تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد عبر الهاتف

وفرت شركة «بتروتريد» عددًا من الوسائل الهاتفية التي يمكن للمشتركين الاستفادة منها خلال فترة استقبال القراءات، ومن بينها مركز خدمة العملاء وخدمة الرد الصوتي التفاعلي.

وتشمل أرقام تسجيل القراءة والاستفادة من خدمات الشركة الآتية:

  • 17169: مركز خدمة عملاء بتروتريد.
  • 5727: خدمة الرد الصوتي التفاعلي من المحمول.
  • 09000727: خدمة الرد الصوتي التفاعلي من الخط الأرضي.

وتتيح هذه القنوات للمشتركين الاستفادة من خدمات «بتروتريد» خلال فترة استقبال القراءات، إلى جانب إمكانية تسجيل القراءة من خلال الوسائل الإلكترونية التي وفرتها الشركة.

لماذا يجب تسجيل قراءة عداد الغاز الفعلية في موعدها

يساعد تسجيل القراءة الفعلية لعداد الغاز خلال الفترة المحددة من 1 وحتى 27 أكتوبر 2026 على احتساب قيمة الاستهلاك وفق القراءة الموجودة بالفعل على العداد، بدلًا من الاعتماد على تقديرات الاستهلاك، وهو ما يجعل إدخال القراءة في الموعد المحدد خطوة مهمة أمام المشترك لمعرفة قيمة استهلاكه وفق القراءة المسجلة.

وتأتي إتاحة تسجيل القراءة إلكترونيًا وهاتفيًا ضمن الخدمات التي توفرها «بتروتريد» لتيسير تعاملات عملاء الغاز الطبيعي، بما يتيح تسجيل قراءات الاستهلاك وسداد الفواتير دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار الشركة.

كيف يسجل المواطن قراءة عداد الغاز دون الذهاب إلى مقر الشركة

يستطيع المشترك تسجيل القراءة إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لشركة «بتروتريد»، وذلك عبر إدخال بيانات المشترك والوحدة المطلوبة، ثم تسجيل القراءة الحالية الظاهرة على العداد ومراجعة البيانات قبل إرسالها.

كما يمكن الاستفادة من الأرقام الهاتفية المخصصة لخدمات «بتروتريد»، وهي 17169، و5727، و09000727، وفق نوع وسيلة الاتصال المستخدمة.

وتوفر الشركة بذلك أكثر من قناة أمام المشترك خلال فترة استقبال قراءات أكتوبر 2026، بما يسهل تسجيل القراءة والوصول إلى الخدمات المرتبطة باستهلاك الغاز الطبيعي.

ما الموعد النهائي لتسجيل قراءة عداد الغاز في أكتوبر 2026

الموعد النهائي المحدد لتسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أكتوبر 2026 هو 27 أكتوبر 2026، بينما بدأت فترة استقبال القراءات في 1 أكتوبر 2026، ولذلك ينبغي تسجيل القراءة خلال هذه الفترة المحددة حتى يتم إدخال القراءة الفعلية للعداد.

وتؤكد البيانات المنشورة حديثًا بشأن خدمة أكتوبر 2026 أن شركة «بتروتريد» بدأت استقبال القراءات اعتبارًا من 1 أكتوبر وتستمر عملية التسجيل حتى 27 أكتوبر الجاري.

أهم المعلومات عن تسجيل قراءة عداد الغاز أكتوبر 2026

  • موعد تسجيل قراءة عداد الغاز يبدأ من 1 أكتوبر 2026.
  • آخر موعد لتسجيل القراءة هو 27 أكتوبر 2026.
  • يمكن تسجيل القراءة إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لشركة «بتروتريد».
  • يجب إدخال بيانات المشترك المدونة على فاتورة غاز سابقة.
  • يجب إدخال بيانات الوحدة المطلوبة، ومنها المنطقة واليومية والقطاع والبلوك والعمارة والشقة والرقم الفرعي.
  • يجب كتابة القراءة الحالية الظاهرة على عداد الغاز.
  • يجب مراجعة البيانات جيدًا قبل إرسال أو تسجيل القراءة.
  • يمكن التواصل مع مركز خدمة عملاء بتروتريد عبر الرقم 17169.
  • يمكن استخدام خدمة الرد الصوتي التفاعلي عبر الرقم 5727 من المحمول.
  • يمكن استخدام خدمة الرد الصوتي التفاعلي عبر الرقم 09000727 من الخط الأرضي.
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