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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فتيس CVT يورط جنرال موتورز في دعوى جماعية بسبب شكاوى متكررة

عيوب ناقل CVT
عيوب ناقل CVT
عزة عاطف

واجهت مجموعة «جنرال موتورز» دعوى قضائية جماعية مقترحة أمام المحكمة الاتحادية في ولاية ديلاوير الأمريكية، تتهِم الشركة ببيع سيارات مزودة بناقل حركة متغير باستمرار (CVT) يحتوي على عيوب تصنيعية وهندسية خطيرة. 

وتزعم الدعوى أن الخلل قد يؤدي إلى فقدان مفاجئ لقوة المحرك أثناء القيادة على الطرق السريعة، مما يرفع احتمالية وقوع حوادث مرورية.

الطرازات المتأثرة بالدعوى القضائية وأجزاء الخلل

تشمل الدعوى القضائية طرازات «شيفروليه ماليبو» (Chevrolet Malibu) لموديلات من 2019 إلى 2025، و«شيفروليه ترايل بليزر» لموديلات من 2021 إلى 2025، إضافة إلى طرازي «شيفروليه إيكوينوكس» و«جي إم سي تيرين» لموديلات عام 2024 وحتى الوقت الحالي. 

وتستهدف الدعوى ناقل الحركة من طرازي VT40 وTR690، حيث تشير أوراق القضية إلى وجود عيوب في منظم صمام القابض (Clutch Regulator Valve)، وجسم الصمام، وسلسلة الدفع، والبكرات، والمحامل الداخلية.

شكاوى المستهلكين ومخاطر الانقطاع المفاجئ للقوة

سجلت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) ما لا يقل عن 358 شكوى تتعلق بأعطال ناقل الحركة ومنظومة القوة في هذه الطرازات، من إجمالي 1494 شكوى عامة قدمها المالكجون. 

وأفاد سائقون بتعرض مركباتهم لاهتزازات، وتأخر في استجابة الحركة، وتوقف تسليم القوة للعجلات دون ظهور أي أضواء تحذيرية في لوحة العدادات. 

وتطالب الدعوى بإلزام الشركة بتقديم تعويضات مالية وإجراء استدعاء سلامة رسمي لإصلاح العيوب. 

عيوب ناقل CVT دعوى جنرال موتورز شيفروليه ماليبو صيانة جي إم سي تيرين

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