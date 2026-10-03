تشكيل مواجهة السعودية وقطر في نصف نهائي خليجي 27

يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره القطري، في السادسة و55 دقيقة مساء اليوم، السبت، على ملعب «استاد الإنماء»، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها كل منتخب لحجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

السعودية تبحث عن مواصلة العلامة الكاملة

يدخل المنتخب السعودي المواجهة بعدما قدم مشوارًا قويًا في دور المجموعات، حيث نجح في حصد العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعد تحقيق الفوز في مبارياته الثلاث، ليعتلي صدارة مجموعته ويواصل مشواره في البطولة بطموحات كبيرة.

ويأمل المنتخب السعودي في استغلال الحالة المعنوية المرتفعة التي يعيشها، إلى جانب خبرات لاعبيه، من أجل تجاوز عقبة المنتخب القطري والتأهل إلى المباراة النهائية والمنافسة على لقب خليجي 27.

قطر تتطلع إلى مفاجأة السعودية

في المقابل، حجز المنتخب القطري مقعده في الدور نصف النهائي بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 7 نقاط، خلف المنتخب الإماراتي المتصدر، متأخرًا عنه بفارق الأهداف.

ويسعى المنتخب القطري إلى تقديم مباراة قوية أمام السعودية، وتحقيق الفوز من أجل انتزاع بطاقة التأهل إلى النهائي، مستفيدًا من خبرات مجموعة من أبرز لاعبيه وفي مقدمتهم أكرم عفيف وحسن الهيدوس.

تشكيل السعودية أمام قطر

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: محمد محرزي، عبد الإله العمري، جهاد ذكري، متعب الحربي.

خط الوسط: محمد كنو، صالح أبو الشامات، ناصر الدوسري.

خط الهجوم: سلطان مندش، همام الهمامي، فراس البريكان.

تشكيل قطر أمام السعودية

حراسة المرمى: محمود أبو ندي.

خط الدفاع: همام الأمين، بوعلام خوخي، بيدرو ميجيل، عبد الله العلوي.

خط الوسط الدفاعي: عبد العزيز حاتم، كريم بوضياف.

خط الوسط الهجومي: أكرم عفيف، حسن الهيدوس، إدميلسون جونيور.

خط الهجوم: أحمد الجانحي.

موعد مباراة السعودية وقطر

تنطلق مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره القطري في نصف نهائي كأس الخليج العربي «خليجي 27» في تمام الساعة 6:55 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، اليوم السبت 3 أكتوبر 2026.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وقطر

ومن المقرر أن تحظى المباراة بتغطية إعلامية واسعة، مع نقلها عبر عدد من القنوات الرياضية العربية، من بينها قنوات الكأس الرياضية، وأبوظبي الرياضية، والكويت الرياضية، وعمان الرياضية، والشارقة الرياضية، والسعودية الرياضية.