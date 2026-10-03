قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام أوكراني: سماع دوي انفجارات في العاصمة كييف
الخارجية الروسية تجدد تحذيرها للمواطنين الأجانب والدبلوماسيين من البقاء في أوكرانيا
هل قررت التعليم زيادة نسبة الأسئلة المقالية بإمتحان مادة تكنولوجيا المعلومات؟|توضيح عاجل
ابن مصر.. الاتحاد العراقي يتواصل مع مؤمن سليمان لتدريب أسود الرافدين
في القاهرة.. الأطباء العرب يعيدون ترتيب أولويات العمل الصحي
باكستان والمملكة المتحدة تبحثان تطورات الشرق الأوسط وتؤكدان أهمية الدبلوماسية
الرئيس السيسي: التنمية الاقتصادية لا تبنى في دول غير مستقرة.. والاستقرار ليس ترفا بل ركيزة أساسية
المشير عبد الحليم أبو غزالة.. رحلة قائد من ساحات القتال إلى قيادة القوات المسلحة
الرئيس السيسي يشارك في قمة تجمع قادة مصر وإريتريا والسودان والصومال غدا بالعلمين
حماس: نطالب الوسطاء والإدارة الأمريكية بمنع نتنياهو من مواصلة استهداف المدنيين
الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز دور القطاع الخاص الأفريقي باعتباره شريكا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة
تحذير روسي عاجل للدبلوماسيين والأجانب.. غادروا كييف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المشير عبد الحليم أبو غزالة.. رحلة قائد من ساحات القتال إلى قيادة القوات المسلحة

المشير أبو غزالة
المشير أبو غزالة
محمد إبراهيم

تعد حرب أكتوبر المجيدة علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية، فقد تضافرت خلالها جهود مختلف التشكيلات والقيادات في ملحمة عسكرية خاض فيها المصريون معركة استعادة الأرض والكرامة، ودفعوا من أجلها أثمانا غالية من دمائهم، حتى استعادوا جزءا عزيزا من أرض الوطن، وهي سيناء.

ولم تكن حرب أكتوبر مجرد مواجهة عسكرية، وإنما كانت اختبارا حقيقيا لقدرة مصر على تحويل إرادة التحرير إلى واقع، وإعادة بناء قواتها المسلحة بعد سنوات من الصراع، وصولا إلى لحظة العبور التي أعادت إلى الجيش المصري ثقته وقدرته على المبادرة وتحقيق أهدافه.

وفي قلب هذه الملحمة، برزت أسماء عدد من القادة الذين أسهموا في الإعداد للمعركة وإدارتها، وكان من بينهم المشير عبد الحليم أبو غزالة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، وقائد مدفعية الجيش الثاني خلال حرب أكتوبر، وأحد أبرز القادة الذين ارتبطت مسيرتهم العسكرية بصفحات مضيئة في تاريخ القوات المسلحة المصرية.

نشأته

ولد المشير عبد الحليم أبو غزالة في الأول من يناير عام 1930، بقرية زهرة الأمراء، مركز الدلنجات، بمحافظة البحيرة، والتحق بالكلية الحربية عام 1947، وتخرج فيها في فبراير 1949، متخصصا في سلاح المدفعية، كما شارك في حرب فلسطين، وهو لا يزال طالبا بالكلية الحربية.

تدرجه الوظيفي

بدأ المشير أبو غزالة مسيرته في مجال التعليم العسكري، فعمل مدرسا بالكلية الحربية خلال الفترة من عام 1953 إلى عام 1954، ثم مدرسا بمعهد المدفعية عام 1955، قبل أن يتدرج في عدد من الوظائف القيادية داخل سلاح المدفعية، وصولا إلى توليه منصب الملحق العسكري لمصر في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من عام 1976 حتى عام 1980.

وفي عام 1980، عين رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة، ثم تولى عام 1981 منصب وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة.

وفي عام 1982، عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة، ثم تولى عام 1989 منصب مساعد رئيس الجمهورية، قبل أن توافيه المنية في سبتمبر عام 2008.

الدراسات والشهادات التي حصل عليها

لم تقتصر مسيرة المشير عبد الحليم أبو غزالة على الخبرة الميدانية والقيادية، بل امتدت إلى التحصيل العلمي والتأهيل العسكري المتخصص، إذ حصل على بكالوريوس التجارة، وماجستير إدارة الأعمال من جامعة القاهرة.

كما تلقى دراسة في الفنون العسكرية بالاتحاد السوفيتي، ثم عاد للعمل مدرسا بالأكاديمية العسكرية المصرية، ودرس كذلك في كلية لاكلهار، التي درس فيها عدد من أشهر القادة الأمريكيين.

وإلى جانب ذلك، أتقن المشير أبو غزالة عدة لغات، من بينها الإنجليزية والفرنسية والروسية، بما عكس اهتمامه بالتأهيل العلمي والعسكري وتوسيع مداركه المهنية.

الحروب التي شارك فيها

امتدت مشاركة المشير عبد الحليم أبو غزالة في ميادين القتال عبر عدد من المحطات الفارقة في التاريخ العسكري المصري؛ إذ شارك في حرب فلسطين عام 1948، ثم حرب عام 1956 خلال العدوان الثلاثي على مصر، وحرب يونيو 1967، وحرب الاستنزاف خلال الفترة من عام 1967 حتى عام 1970، وصولًا إلى حرب أكتوبر عام 1973.

وشكلت هذه المشاركات المتعاقبة خبرة قتالية متراكمة، أسهمت في صقل شخصيته العسكرية وتعزيز خبرته في القيادة، حتى أصبح أحد أبرز قادة القوات المسلحة المصرية.

الأوسمة والنياشين

وخلال مسيرته العسكرية والوطنية، حصل المشير عبد الحليم أبو غزالة على العديد من الأوسمة والأنواط والنياشين، من بينها وسام التحرير عام 1952، ووسام ذكرى قيام الجمهورية العربية المتحدة عام 1958، ووسام نجمة الشرف عام 1974، ووسام الجمهورية العسكري من الطبقة الأولى عام 1974.

كما حصل على نوط الجلاء عام 1955، ونوط الاستقلال عام 1956، ونوط النصر عام 1957، ونوط التدريب من الطبقة الأولى عام 1971، ونوط الخدمة والمهارة عام 1979، إلى جانب قلادة النيل التي حصل عليها عام 1989.

وهكذا امتدت مسيرة المشير عبد الحليم أبو غزالة بين ميادين القتال ومواقع القيادة والتأهيل العسكري، وصولًا إلى أعلى المناصب داخل القوات المسلحة، ليبقى اسمه حاضرًا ضمن أبرز القادة الذين ارتبطت سيرتهم بتاريخ مصر العسكري الحديث.

حرب أكتوبر نصر أكتوبر أكتوبر 73 حرب 6 أكتوبر محمد علي فهمي القوات المسلحة الجيش المصري تحرير سيناء سيناء المشير عبد الحليم أبو غزالة المشير أبو غزالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسياس أفورقي يغادر إلى مصر لتلبيةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي

أسياس أفورقي يغادر إريتريا إلى مصر تلبيةً لدعوة الرئيس السيسي

عموتة

مدرب الأهلي يتخذ هذا القرار قبل مباراة القمة مع الزمالك.. ما الجديد؟

معالي

260 دقيقة بـ57 مليون جنيه.. إعلامي يكشف خسائر الزمالك بسبب لاعب

هاني

أحمد شوبير يكشف مفاجأة بشأن مستقبل محمد هاني مع الأهلي

ترامب

ناقش الحرب بـ 3 دول .. اجتماع عاجل لمسؤولي إدارة ترامب في كامب ديفيد

الاهلي

أمير هشام يكشف تفاصيل ودية الأهلي أمام مصر المقاصة

أميرة أديب

سأتعامل مع الإساءة بالقانون.. أميرة أديب ترد على أزمة شهادتها على زواج رجلين

قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها

قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها

ترشيحاتنا

منتدى "العلمين – أفريقيا للأعمال"

خبراء ومسؤولون: "منتدى العلمين – أفريقيا للأعمال" منصة لتعزيز التجارة والاستثمار والتكامل الصناعي بالقارة

وزارة الزراعة

"الزراعة" تجدد تحذيرها: لا نبيع أي منتجات غذائية أونلاين.. والتعامل عبر المنافذ الرسمية فقط

اليوم العالمي للغة الإشارة

جامعة القاهرة تحتفي باليوم العالمي للغة الإشارة وتكرم طلابها من ذوي الإعاقة السمعية

بالصور

لوك يخطف الأنظار.. شاهد هاندا أرتشيل بإطلالة أنيقة بالأسود والأبيض

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

هل يسبب الجلوتين أمراض المناعة الذاتية؟.. دراسة تكشف علاقته بالقولون العصبي

ما هو الجلوتين؟ ومتى يصبح تجنبه ضروريًا؟
ما هو الجلوتين؟ ومتى يصبح تجنبه ضروريًا؟
ما هو الجلوتين؟ ومتى يصبح تجنبه ضروريًا؟

طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق والجبنة الرومي

طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق
طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق
طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق

هل الجبنة الرومي مفيدة للأطفال؟.. اعرف ماذا يحدث لجسمك عند تناولها

فوائد الجبنة الرومي
فوائد الجبنة الرومي
فوائد الجبنة الرومي

فيديو

المشير أبو غزالة

المشير عبد الحليم أبو غزالة.. رحلة قائد من ساحات القتال إلى قيادة القوات المسلحة

المشير طنطاوي

المشير طنطاوي.. قائد خاض الحروب وحمل مسؤولية الوطن

المشير محمد علي فهمي

محمد علي فهمي.. مؤسس الدفاع الجوي وقائد معركة السماء في أكتوبر

الفريق أول فؤاد ذكري

الفريق أول فؤاد ذكري.. الرجل الذي حاصر إسرائيل وأغلق باب المندب في وجه العدو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

المزيد