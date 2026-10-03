مكتبة مصر العامة تنظم يومًا ترفيهيًا وثقافيًا للأطفال بمؤسسة أهل مصر لعلاج وتأهيل وتمكين ودمج ضحايا الحروق

في إطار دورها الثقافي والمجتمعي، نظمت مكتبة مصر العامة زيارة إلى مؤسسة أهل مصر لعلاج وتأهيل وتمكين ودمج ضحايا الحروق، بهدف تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والترفيهية للأطفال، وإتاحة مساحة من التفاعل الإيجابي والإبداع من خلال القراءة والحكي والأنشطة الفنية.

وشهدت الزيارة تنظيم عدد من الفعاليات والورش المتنوعة، شملت ورش الحكي الموجهة للأطفال، وورش الأشغال اليدوية، إلى جانب أنشطة القراءة، وسط تفاعل ملحوظ من الأطفال ومشاركتهم في مختلف الفعاليات، في أجواء اتسمت بالبهجة والود، وأسهمت في إدخال السرور إلى نفوسهم وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة الثقافية والإبداعية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار خطة التعاون المستقبلي بين مكتبة مصر العامة ومؤسسة أهل مصر، والتي تستهدف تعزيز الشراكة بين الجانبين في المجالات الثقافية والتوعوية والمجتمعية، من خلال تنظيم زيارات دورية تنفذ خلالها المكتبة مجموعة من الورش والأنشطة الثقافية والترفيهية للأطفال داخل المؤسسة.

كما تتضمن خطة التعاون استقبال مكتبة مصر العامة لفرق التوعية التابعة لمؤسسة أهل مصر، لتنظيم حملات توعوية وإرشادية تستهدف التعريف بطرق الوقاية من الحروق، والتوعية بأسباب حدوثها، والتعريف بالإجراءات الصحيحة الواجب اتباعها في حالة التعرض للإصابة، بما يسهم في نشر الوعي المجتمعي وتعزيز ثقافة الوقاية والسلامة.

ويعكس هذا التعاون حرص مكتبة مصر العامة على توسيع نطاق خدماتها الثقافية والمجتمعية، والوصول بأنشطتها إلى مختلف فئات المجتمع، خاصة الأطفال، بما يعزز دور المكتبات العامة باعتبارها مؤسسات فاعلة في دعم المعرفة والإبداع، والمشاركة في المبادرات الإنسانية والمجتمعية.