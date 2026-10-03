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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

سرعة بديهة وشجاعة.. شاب ينقذ صغيرًا سقط من البلكونة وكاد يرتطم بالأرض

لحظة انقاذ الطفل
لحظة انقاذ الطفل
محمد بدران

في مشهد إنساني يجسد الشهامة وسرعة البديهة، نجح شاب في إنقاذ طفل سوداني ومنعه من الارتطام بالأرض بعد سقوطه من علو، وذلك بمنطقة أرض اللواء في محافظة الجيزة، وقد تدخل الشاب في اللحظات الحاسمة، في واقعة وثقها مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحظيت بتفاعل واسع من المستخدمين.

وأظهر الفيديو المتداول طفلًا صغيرًا يقف في الشارع، قبل أن ينتبه إلى طفل آخر معرض للسقوط من إحدى البلكونات، ليشير إلى الشاب وينبهه إلى الموقف، وهو ما دفعه إلى التحرك سريعًا لمحاولة إنقاذ الصغير قبل ارتطامه بالأرض.

وتعامل الشاب مع الموقف بسرعة بديهة، إذ سارع إلى التدخل في اللحظات الأخيرة، وتمكن من إنقاذ الطفل، لتنتهي لحظات الترقب بمشهد إنساني لاقى إشادات واسعة من المتابعين.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، مشيدين بشجاعة الشاب وسرعة استجابته، مؤكدين أن تدخله في الوقت المناسب كان له دور حاسم في إنقاذ الطفل من خطر السقوط، فيما أعاد الموقف تسليط الضوء على مواقف الشهامة والتكافل الإنساني التي تحظى بتقدير واسع بين المصريين.

وتصدرت الواقعة تفاعلات المستخدمين، الذين تداولوا المقطع على نطاق واسع، معبرين عن تقديرهم للشاب الذي لم يتردد في التحرك لإنقاذ الطفل، في مشهد يؤكد أهمية الانتباه وسرعة التصرف عند مواجهة المواقف الطارئة.

انقاذ طفل شهامة شاب السقوط من البلكونة طفل سوداني

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سرعة بديهة وشجاعة.. شاب ينقذ صغيرًا سقط من البلكونة وكاد يرتطم بالأرض

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