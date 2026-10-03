الرئيس السيسي: منتدى العلمين يوفر منصة قارية لتنفيذ أجندة أفريقيا 2063

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن منتدى «العلمين - أفريقيا للأعمال» يوفر منصة قارية مهمة لتنفيذ أجندة أفريقيا 2063، وتعزيز التعاون بين دول القارة بما يدعم أهداف التنمية والازدهار.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته اليوم أمام منتدى «العلمين - أفريقيا للأعمال»، إن انعقاد هذا الحدث يعكس أهمية تعزيز الحوار والتعاون الأفريقي، وفتح مسارات جديدة للعمل المشترك بما يخدم مصالح شعوب القارة.

وأشار إلى أن دعم التنمية في أفريقيا يتطلب تكامل الجهود والاستفادة من الإمكانات والفرص المتاحة، بما يسهم في تحقيق أهداف القارة وتعزيز قدرتها على بناء مستقبل أكثر استدامة.