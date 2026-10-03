اقتراح داخل الأهلي لعودة رامي ربيعة وعموتة يحسم الموقف| خاص

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن وجود اقتراح بعودة رامي ربيعة، مدافع الفريق السابق ولاعب العين الإماراتي الحالي، إلى صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات المقبلة.

اقتراح داخل الأهلي لعودة رامي ربيعة

وقال المصدر، في تصريحات خاصة، إن اسم رامي ربيعة طُرح داخل النادي للعودة إلى الأهلي في نهاية الموسم الجاري، خاصة أن عقده مع نادي العين الإماراتي ينتهي بنهاية الموسم، وهو ما يتيح إمكانية ضمه في صفقة انتقال حر دون تحمل النادي أي مقابل مادي نظير شراء عقده.

وأوضح المصدر أن هناك اتجاهًا لعرض فكرة عودة رامي ربيعة على حسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من أجل التعرف على وجهة نظره الفنية بشأن إمكانية الاستعانة بخدمات المدافع المخضرم خلال الموسم المقبل.

وأضاف أن القرار النهائي بشأن عودة رامي ربيعة لم يتم حسمه حتى الآن، حيث ستتوقف الخطوة على رؤية الجهاز الفني واحتياجات الفريق في مركز قلب الدفاع، إلى جانب تقييم مستوى اللاعب خلال تجربته الحالية مع العين الإماراتي.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي يدرس عددًا من الخيارات لتدعيم خط الدفاع، خاصة مع رغبة الإدارة في الحفاظ على قوة القائمة والمنافسة على مختلف البطولات خلال الموسم المقبل.