تضاءل فرص مشاركة ياسر إبراهيم في مباراة القمة أمام الزمالك

يضع الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ملف خط الدفاع ضمن أبرز أولوياته خلال الفترة الحالية، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام الزمالك، والمقرر إقامتها يوم 11 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موقف ياسر إبراهيم من مباراة الزمالك

ويعمل الجهاز الفني للأهلي على حسم شكل الخط الخلفي للفريق قبل القمة، في ظل وجود حالة من الغموض بشأن العناصر التي ستقود دفاع المارد الأحمر خلال المباراة، خاصة مع أهمية المواجهة ورغبة الجهاز الفني في الوصول إلى أفضل تشكيل ممكن.

وتلقى عموتة ، ضربة دفاعية بعد تراجع فرص مشاركة ياسر إبراهيم في مباراة الزمالك، بسبب الإصابة التي يعاني منها وعدم وصوله حتى الآن إلى درجة الجاهزية الفنية والبدنية المطلوبة للمشاركة في مواجهة قوية بحجم القمة.

وبناءً على ذلك، بدأ المدير الفني في إعادة ترتيب أوراقه الدفاعية، مع دراسة أكثر من خيار لاختيار الثنائي الأنسب لقيادة خط دفاع الأهلي أمام الزمالك.

ويحرص عموتة، خلال التدريبات المقبلة على تجهيز البدائل ومنحهم أكبر قدر من التركيز، إلى جانب اختبار أكثر من تركيبة دفاعية، قبل الاستقرار بشكل نهائي على الثنائي الذي سيبدأ المباراة.

وتحظى قمة الأهلي والزمالك بأهمية كبيرة في حسابات الفريقين، خاصة مع سعي كل طرف لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في سباق الدوري.