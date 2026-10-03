يُعد فطير مشلتت بالسجق والجبنة الرومي من الوصفات الشهية التي تجمع بين طبقات الفطير المورقة والحشوة الغنية بمذاق السجق والخضراوات والجبنة.

ويمكن تحضير الفطير في المنزل بمكونات بسيطة وخطوات سهلة، للحصول على وجبة مناسبة للإفطار أو العشاء، خاصة لمحبي المعجنات والحشوات الغنية.

وتقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق والجبنة الرومي، بوصفة تجمع بين العجينة المورقة والحشوة المتبلة بالفلفل الأسود والفلفل الحار، مع إضافة الجبنة الرومي المبشورة لمنح الفطير مذاقًا مميزًا.

طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق

طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق

مقادير فطير مشلتت بالسجق:

عجينة فطير جاهزة للتحضير.

سمنة مذابة لدهن العجينة.

القليل من الزيت، ويمكن إضافته إلى السمنة لتسهيل فرد العجينة.

طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق

مقادير حشوة السجق:

سجق مقطع إلى قطع.

بصل مفروم.

فلفل رومي مفروم.

فلفل حار مفروم حسب الرغبة.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود حسب الرغبة.

زيت.

جبنة رومي مبشورة.

طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق

طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق والجبنة الرومي:

ـ لتجهيز عجينة الفطير: تفرد العجينة باستخدام النشابة حتى تصبح رقيقة، ثم تدهن جيدًا بالسمنة المذابة. ويمكن إضافة القليل من الزيت إلى السمنة لتسهيل فرد العجينة وتوزيع الخليط عليها.

ـ تُطبق العجينة بعد ذلك، ثم تُغطى وتُترك لبعض الوقت حتى ترتاح، لتصبح جاهزة للفرد مرة أخرى.

ـ لتحضير حشوة السجق: يوضع الزيت في إناء على النار، ثم يضاف السجق المقطع والبصل المفروم ويُشوح الخليط جيدًا.

ـيضاف الملح والفلفل الأسود والفلفل الرومي والفلفل الحار، مع تقليب المكونات حتى تتجانس وتكتسب الحشوة نكهتها. ثم يُرفع الخليط من على النار ويُترك حتى يبرد قبل استخدامه في الحشو.

ـ لحشو الفطير بالسجق: والجبنة الرومي: تفرد العجينة المطوية مرة أخرى باستخدام النشابة، ثم توزع حشوة السجق والخضراوات على العجينة، وتضاف الجبنة الرومي المبشورة.

ـ تدهن العجينة بمزيد من خليط السمنة المذابة، مع مراعاة توزيع الحشوة بصورة مناسبة لتسهيل غلق الفطير وتسويته.

ـ تسوية فطير مشلتت بالسجق: يوضع الفطير في صينية مناسبة، ثم يدخل الفرن حتى ينضج تمامًا ويكتسب لونًا ذهبيًا شهيًا. وبعد خروجه من الفرن، يُترك قليلًا قبل التقطيع والتقديم.

طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق

نصائح لنجاح فطير مشلتت بالسجق

ـ اتركي حشوة السجق تبرد قبل وضعها داخل العجينة حتى لا تؤثر في قوامها.

ـ وزعي السمنة المذابة جيدًا بين طبقات العجينة للمساعدة في الحصول على فطير مورق.

ـ يمكن التحكم في كمية الفلفل الحار حسب الرغبة.

ـ اتركي الفطير يهدأ قليلًا بعد خروجه من الفرن حتى يسهل تقطيعه وتقديمه.