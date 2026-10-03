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جرب قبل ما تشتري.. ChatGPT يتيح لك ارتداء الملابس افتراضيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جرب قبل ما تشتري.. ChatGPT يتيح لك ارتداء الملابس افتراضيا

ChatGPT
ChatGPT
شيماء عبد المنعم

تواصل شركة OpenAI، اختبار طرق جديدة للاستفادة من مساعدها الذكي ChatGPT في تجربة التسوق عبر الإنترنت، إذ أعلنت إطلاق ميزتين جديدتين عالميا تتيحان للمستخدمين تجربة الملابس والإكسسوارات افتراضيا، إلى جانب حفظ المنتجات المفضلة للعودة إليها لاحقا.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتسابق فيه شركات الذكاء الاصطناعي على توسيع استخدام المساعدات الذكية في عمليات التسوق، بعدما كانت OpenAI قد تراجعت عن إحدى أفكارها السابقة في هذا المجال، وهي ميزة الدفع الفوري، التي لم تحقق الأداء المتوقع.

وتعتمد الميزات الجديدة على نموذج ChatGPT Images 2.5 الذي أطلقته OpenAI مؤخرا، وتقول الشركة إنه يوفر إضاءة أكثر طبيعية وملمسا أكثر واقعية للصور، مع قدرة أفضل على تنفيذ تعليمات التعديل وتقليل زمن إنشاء الصور.

جرب الملابس قبل شرائها

تتيح ميزة التجربة الافتراضية للمستخدم تحميل صورة شخصية أو صورة كاملة للجسم، ليتمكن ChatGPT من إظهار الشكل المتوقع للملابس أو الإكسسوارات عليه.

وستظهر الميزة من خلال زر جديد باسم Try On ضمن نتائج التسوق في ChatGPT.

كما يمكن للمستخدم تحميل صورة لمنتج، مثل لقطة شاشة من أحد مواقع التسوق، ثم مطالبة ChatGPT بإظهار كيف سيبدو هذا المنتج عند ارتدائه.

ChatGPT

حفظ المنتجات للعودة إليها لاحقا
 

وأطلقت OpenAI أيضا ميزة المفضلة Favorites، التي تتيح للمستخدمين حفظ المنتجات التي يجدونها أثناء التسوق داخل مكتبة مخصصة في التطبيق، للعودة إليها ومراجعتها لاحقا.

وستحفظ هذه المنتجات إلى جانب الصور التي أنشأها المستخدمون من خلال ميزة التجربة الافتراضية.

ChatGPT يتحول إلى مساعد تسوق
 

ولا تقتصر إمكانات ChatGPT الجديدة على تجربة المنتجات وحفظها، إذ يمكن للمستخدم وصف نمط معين يرغب في ارتدائه، ثم مطالبة المساعد بالبحث عن القطع اللازمة لإكمال الإطلالة.

كما يمكن تحميل صور لإطلالات المشاهير وطلب تحديد الملابس والإكسسوارات التي يرتدونها والعثور على المنتجات المتاحة للشراء.

وتضع هذه الميزة ChatGPT في مساحة تنافسية لطالما هيمنت عليها منصات مثل Pinterest وجوجل، التي أصبحت مصادر رئيسية لاستكشاف أفكار الموضة والعثور على المنتجات التي يمكن شراؤها عبر الإنترنت.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان ChatGPT سيصبح الخيار الأول للمستخدمين في هذا النوع من التسوق، خصوصا أن جوجل أطلقت بالفعل ميزة للتجربة الافتراضية للملابس العام الماضي.

ChatGPT OpenAI التسوق عبر الإنترنت تجربة الملابس الذكاء الاصطناعي

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