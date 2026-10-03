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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أعرف الدولار بكام.. أسعار صرف العملات اليوم السبت 3 أكتوبر

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

استقرت أسعار صرف عدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، اليوم السبت 3 أكتوبر، وفقًا للأسعار المعلنة، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمتعاملين في سوق الصرف لحركة العملات وأسعار البيع والشراء وفقاً لما ذكره صباح البلد.

وتصدرت أسعار الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والريال السعودي والدرهم الإماراتي قائمة العملات الأكثر متابعة، في ظل ارتباطها بالعديد من المعاملات اليومية والتجارية والاستثمارية.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 3 أكتوبر نحو 52.27 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع.

ويعد الدولار من أكثر العملات التي تحظى بمتابعة مستمرة في السوق المصرية، نظرًا لتأثير سعره على العديد من التعاملات الاقتصادية وأسعار السلع والخدمات المرتبطة بالاستيراد.

سعر اليورو اليوم

بلغ سعر اليورو نحو 58.89 جنيه للشراء، بينما سجل 59.36 جنيه للبيع.

ويأتي اليورو ضمن العملات الرئيسية التي يحرص المتعاملون على متابعة أسعارها بشكل يومي، خاصة مع استخدامه في المعاملات التجارية والسفر والتحويلات المالية.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم نحو 68.96 جنيه للشراء، و69.50 جنيه للبيع.

ويواصل الجنيه الإسترليني الحفاظ على موقعه ضمن العملات الأجنبية الأعلى سعرًا مقابل الجنيه المصري، مع استمرار متابعة تحركاته في البنوك والسوق المصرفية.

سعر الريال السعودي اليوم

بلغ سعر الريال السعودي نحو 13.91 جنيه للشراء، و13.94 جنيه للبيع.

ويحظى الريال السعودي باهتمام واسع في مصر، خاصة من جانب المواطنين المتعاملين في التحويلات المالية والسفر إلى المملكة العربية السعودية.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سجل سعر الدرهم الإماراتي نحو 14.23 جنيه للشراء، و14.26 جنيه للبيع.

ويأتي الدرهم الإماراتي ضمن العملات العربية التي تحظى بمتابعة يومية، خاصة في ظل العلاقات التجارية وحركة التحويلات بين مصر والإمارات.

أسعار العملات اليوم

الدولار الأمريكي: 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع.

اليورو: 58.89 جنيه للشراء و59.36 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: 68.96 جنيه للشراء و69.50 جنيه للبيع.

الريال السعودي: 13.91 جنيه للشراء و13.94 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي: 14.23 جنيه للشراء و14.26 جنيه للبيع.

وتتغير أسعار العملات بشكل مستمر وفقًا لحركة سوق الصرف، لذلك يفضل متابعة الأسعار المعلنة وقت إجراء عمليات الشراء أو البيع والتحويلات المالية.

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