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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير المالية: تسجيل 2٫5 مليون وحدة عبر "موبايل أبلكيشن" الضرائب العقارية

وزير المالية
وزير المالية
أ ش أ

أكد وزير المالية أحمد كجوك،أن الوزارة تعمل بكل جهد من أجل تبسيط وتسهيل خدمة تقديم الاقرارات الضريبية ، من خلال التطبيق الإلكتروني "موبايل أبلكيشن" الضرائب العقارية ورفع قدرات «السيستم» لاستيعاب التفاعل القوي من المواطنين. موجها الشكر إلى المواطنين الذين تجاوبوا مع الوزارة وسجلوا نحو 2٫5 مليون وحدة عبر موبايل أبلكيشن الضرائب العقارية وأنشأوا 1٫8 مليون حساب حتى الآن.

ودعا وزير المالية - في بيان اليوم /السبت/ - المواطنين إلى التسجيل بالموبايل أبلكيشن، والاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة بالضرائب العقارية..موضحا أن تقديم الإقرارات الضريبية عبر الموبايل أبلكيشن متاح حتى نهاية ديسمبر 2026 مع الحصول على خصم 25٪ من الضريبة السنوية للوحدات السكنية و10٪ لغير السكنية.

وأضاف أن هناك خصما إضافيا 5٪ من الضريبة السنوية لمن يسدد تحت الحساب من 200 إلى ألف جنيه حسب نوع الوحدة".مشيرا إلى إمكانية تقديم طلب الإعفاء إلكترونيًا من خلال التطبيق، في حال كانت قيمة السكن الخاص للأسرة أقل من 8 ملايين جنيه

وأوضح كجوك أنه يمكن التصالح حتى 2 أبريل 2027 في المنازعات المتداولة أمام لجان الطعن أو المحاكم مقابل سداد 70٪ من إجمالي الضريبة والإعفاء من مقابل التأخير".

وأكد التزام وزارة المالية أكبر قدر من المرونة في التعامل مع طلبات المواطنين قائلا:"نريد أن نبدأ صفحة جديدة".

من جانبه، قال مساعد الوزير للسياسات الضريبية رامي يوسف إن العمل مستمر على تطوير الموبايل أبلكيشن، لضمان التحسين المستمر في مستوى الخدمة وتلبية طلبات المتعاملين"، موضحًا أن الوزارة تقوم حاليًا بزيادة أعداد وقدرات فرق الدعم الفني لمساعدة المواطنين وتيسير سبل استفادتهم من الحوافز الجديدة وتذليل أي عقبات أمامهم.

وأشار إلى مواصلة الحوار مع ممثلي مجتمع الأعمال والرد على استفساراتهم حول تسهيلات الضرائب العقارية، قائلًا: "التواصل والحوار يوضح الصورة ويساعدنا على التطوير وتحسين الخدمة.. ومنفتحون على تبني الأفكار والمبادرات".

وزير المالية أحمد كجوك التطبيق الإلكتروني

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