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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نفاد تذاكر مواجهة طرابزون وكوبس.. وترقب لمشاركة محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف

اشتعلت الأجواء الجماهيرية قبل المواجهة المرتقبة بين كوبس الفنلندي وطرابزون سبور التركي، بعدما أعلنت تقارير صحفية تركية نفاد جميع تذاكر المباراة المقرر إقامتها يوم 15 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات دوري المؤتمر الأوروبي.

وذكر موقع "61 سات" التركي أن تذاكر اللقاء الذي يستضيفه ملعب "تامبيلا" في مدينة تامبيري نفدت بالكامل، وسط اهتمام متزايد من الجماهير ووسائل الإعلام الفنلندية بموقف النجم المصري محمد صلاح من المشاركة مع طرابزون سبور.

وتأتي التساؤلات حول صلاح في ظل إقامة المباراة على أرضية من العشب الصناعي، وهو النوع نفسه من الملاعب الذي غاب بسببه اللاعب عن مواجهة منتخب مصر أمام جنوب السودان الأخيرة.

وكان ملعب كوبس الأساسي يعتمد على العشب الصناعي، قبل نقل المباراة إلى ملعب "تامبيلا" بسبب اشتراطات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إلا أن الملعب الجديد يعتمد بدوره على الأرضية الصناعية.

ورغم ذلك، لا تبدو أرضية الملعب العامل الوحيد الذي سيحدد موقف صلاح من المشاركة، خاصة أن النجم المصري سبق له خوض مباريات على ملاعب من العشب الصناعي خلال مسيرته، كما أن الملاعب الفنلندية المستخدمة في البطولات الأوروبية تخضع للمعايير المعتمدة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ومن المنتظر أن يحسم الجهاز الفني لطرابزون سبور موقف صلاح من المباراة وفقًا لحالته وجاهزيته، في وقت تترقب فيه الجماهير ظهوره بقميص الفريق التركي للمرة الأولى في هذه المواجهة الأوروبية.

ويزيد نفاد التذاكر من حجم الاهتمام بالمباراة، بعدما أصبح حضور الجماهير مضمونًا في مدرجات ملعب "تامبيلا"، لتتجه الأنظار الآن إلى قرار مشاركة محمد صلاح أمام كوبس يوم 15 أكتوبر.

طرابزون سبور كوبس دوري المؤتمر الأوروبي طرابزون محمد صلاح صلاح

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