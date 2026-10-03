قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سكن لكل المصريين 9.. شروط تحويل الإيجار إلى التمليك والدعم
رامي صبري يكشف سبب حذف بوست مشاركته فى مهرجان الموسيقى العربية
مواعيد مباريات اليوم.. صدامات قوية في كأس الخليج ودوري الأمم الأوروبية
التوقيت الشتوي 2026.. موعد تأخير الساعة 60 دقيقة والتطبيق بالمدارس والمصالح الحكومية
التسامح ينهي النزاع في الأقصر.. تفاصيل إنهاء خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بقرية أبو زعفة | صور
60 بطولة في الألفية الجديدة.. الأهلي يواصل كتابة التاريخ
الرئيس السيسي: مصر حريصة على دعم الأشقاء في الصومال لتعزيز قدرات الدولة
الرئيس السيسي خلال استقباله نظيره الإريتري: حريصون على ترجمة العلاقات المتميزة إلى شراكات اقتصادية
عصام عبدالفتاح عن حكام قمة الزمالك والأهلي: الموضوع مع الاتحاد| خاص
القبض على مستقلي مركبة توك توك تعديا على فتاة فى سيارتها بالقاهرة
إصابة 10 أشخاص في أستراليا إثر اصطدام سيارة بحشد من المشجعين
جرب قبل ما تشتري.. ChatGPT يتيح لك ارتداء الملابس افتراضيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

التسامح ينهي النزاع في الأقصر.. تفاصيل إنهاء خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بقرية أبو زعفة | صور

انهاء خصومة ثأرية بالاقصر
انهاء خصومة ثأرية بالاقصر
شمس يونس

في جو سادة التسامح والحب ،شهدت محافظة الاقصر مراسم انهاء خصومة ثأرية  بين أبناء عمومة من عائلة واحدة ..

إنهاء خصومة ثأرية بين أبناء عمومة 

شهد اللواء أحمد أنور عيسى الهواري، رئيس مركز ومدينة إسنا، نيابة عن المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، مراسم إنهاء خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بقرية أبو زعفة، وذلك تحت إشراف مديرية أمن الأقصر، وبحضور عدد من القيادات الأمنية بمديرية الأمن.

جاء ذلك بمجهودات النائب أحمد رمضان، عضو مجلس النواب، والشيخ رزقي محمد سيد، رئيس لجنة المصالحات و فض المنازعات، وعدد من أعضاء اللجنة.

وشارك فى الحضور  عدد من المشايخ  وكبار العائلات، ووفد من الكنيسة، ووفد من مديرية الأوقاف والأزهر الشريف.

إنهاء الخصومات ونشر ثقافة العفو والتسامح قيمة راسخة في المجتمع المصري

وأكد رئيس مركز ومدينة إسنا، أن إنهاء الخصومات ونشر ثقافة العفو والتسامح يمثلان قيمة راسخة في المجتمع المصري، مشيرا إلى أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتماما كبيرا بدعم الاستقرار المجتمعي وترسيخ قيم التآخي والسلام، خاصة في صعيد مصر، والعمل على احتواء الخلافات وإنهائها بالطرق السلمية.

وأشاد الهواري بجهود مديرية أمن الأقصر ولجنة فض المنازعات والمشايخ وكبار العائلات وجميع المشاركين في إتمام الصلح، مؤكدا أن التكاتف بين مؤسسات الدولة والقيادات الشعبية والدينية يسهم في نشر ثقافة التسامح، والحفاظ على استقرار الأسر وتماسك المجتمع.

وفي ختام كلمته، تقدم رئيس مركز ومدينة إسنا، نيابة عن محافظ الأقصر، بخالص الشكر والتقدير لجميع النواب عن مركز ومدينة إسنا، والعمد والمشايخ، وأعضاء لجنة المصالحات، وكل من أسهم في إتمام هذا الصلح وإنهاء الخصومة، مؤكدا أن جهودهم تعكس روح التعاون والمسؤولية المجتمعية وحرص الجميع على تحقيق الاستقرار والسلام بين أبناء إسنا.

وشهدت مراسم الصلح توافق طرفي الخصومة وإنهاء الخلاف، في أجواء سادها التسامح، لتطوى بذلك صفحة من النزاع وتبدأ مرحلة جديدة يسودها الود وصلة الرحم بين أبناء العائلة الواحدة.

خصومة ثأرية أبناء عمومة محافظ الأقصر مراسم إنهاء خصومة ثأرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسياس أفورقي يغادر إلى مصر لتلبيةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي

أسياس أفورقي يغادر إريتريا إلى مصر تلبيةً لدعوة الرئيس السيسي

عموتة

مدرب الأهلي يتخذ هذا القرار قبل مباراة القمة مع الزمالك.. ما الجديد؟

أرشيفي

تصعيد غير مسبوق من ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد السعودية

معالي

260 دقيقة بـ57 مليون جنيه.. إعلامي يكشف خسائر الزمالك بسبب لاعب

هاني

أحمد شوبير يكشف مفاجأة بشأن مستقبل محمد هاني مع الأهلي

ترامب

ناقش الحرب بـ 3 دول .. اجتماع عاجل لمسؤولي إدارة ترامب في كامب ديفيد

بتحوشي فلوسك في البيت؟ 5 أخطاء ممكن تضيع قيمتها

بتحوشي فلوسك في البيت؟.. 5 أخطاء ممكن تضيع قيمتها .. أفضل طريقة لحفظ النقود بالمنزل

الاهلي

أمير هشام يكشف تفاصيل ودية الأهلي أمام مصر المقاصة

ترشيحاتنا

جهود متنوعة

محافظ أسوان: نقدم الدعم الكامل للمبادرات المجتمعية بالأحياء والمناطق السكنية

محافظ الوادي الجديد

حنان مجدي: 916 ألف فدان إجمالي الأراضي المتاحة للاستثمار الزراعي بالوادي الجديد

محافظ الغربية

محافظ الغربية يفتتح وحدة طب الأسرة بقرية كفر الساحل ويعيد لأهاليها الخدمة الصحية المتكاملة

بالصور

هل يسبب الجلوتين أمراض المناعة الذاتية؟.. دراسة تكشف علاقته بالقولون العصبي

ما هو الجلوتين؟ ومتى يصبح تجنبه ضروريًا؟
ما هو الجلوتين؟ ومتى يصبح تجنبه ضروريًا؟
ما هو الجلوتين؟ ومتى يصبح تجنبه ضروريًا؟

طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق والجبنة الرومي

طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق
طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق
طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق

هل الجبنة الرومي مفيدة للأطفال؟.. اعرف ماذا يحدث لجسمك عند تناولها

فوائد الجبنة الرومي
فوائد الجبنة الرومي
فوائد الجبنة الرومي

المشير أحمد إسماعيل.. الرجل الذي قاد جيش مصر في حرب أكتوبر| بروفايل

المشير أحمد إسماعيل
المشير أحمد إسماعيل
المشير أحمد إسماعيل

فيديو

المشير محمد علي فهمي

محمد علي فهمي.. مؤسس الدفاع الجوي وقائد معركة السماء في أكتوبر

الفريق أول فؤاد ذكري

الفريق أول فؤاد ذكري.. الرجل الذي حاصر إسرائيل وأغلق باب المندب في وجه العدو

المشير محمد عبد الغني الجمسي

صنف ضمن أبرع 50 قائدا عسكريا في التاريخ.. كشكول الجمسي وسر عبقرية حرب أكتوبر

الفريق سعد الدين الشاذلي

الفريق سعد الدين الشاذلي.. قائد التخطيط لمعركة العبور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد