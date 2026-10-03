العمل: بدء تلقي طلبات الراغبين في الالتحاق ببرنامجي دبلوم وماجستير مهني

أعلنت وزارة العمل بدء استقبال طلبات الالتحاق ببرنامجي الدبلوم المهني والماجستير المهني في السلامة والصحة المهنية بنظام الساعات المعتمدة، وذلك بمقر إدارة التدريب بالمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

ويأتي بدء تنفيذ البرنامجين في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي العمل والتعليم العالي والبحث العلمي، بما يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز التكامل بين التأهيل الأكاديمي والتدريب المهني المتخصص، وإعداد كوادر مؤهلة وفق أحدث المعايير العلمية والمهنية في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

ويستهدف البرنامجان رفع المستوى العلمي والمهني للدارسين، وتنمية معارفهم ومهاراتهم في مجالات السلامة والصحة المهنية، وتقييم وإدارة المخاطر، والوقاية من إصابات وحوادث العمل، وتأمين بيئة العمل، بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل والتطورات الحديثة في هذا المجال...وأكد المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل أن بدء استقبال طلبات الالتحاق يمثل ترجمة عملية للتعاون بين وزارتي العمل والتعليم العالي والبحث العلمي، ويعكس الحرص على توفير مسارات تعليمية وتدريبية متخصصة تربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي، وتدعم إعداد كوادر قادرة على التعامل بكفاءة مع متطلبات السلامة والصحة المهنية في مختلف بيئات العمل.

ويمثل إطلاق برنامجي الدبلوم والماجستير المهني خطوة نوعية في تطوير منظومة التأهيل المتخصص في مجال السلامة والصحة المهنية، ودعم جهود الدولة في ترسيخ ثقافة الوقاية والسلامة، والارتقاء بمستويات حماية العاملين وتأمين بيئات العمل...ويواصل المركز استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بالبرنامجين بمقر إدارة التدريب، وفقًا للشروط والضوابط المقررة.