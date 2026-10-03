السعودية الأولى عالميًا في صادرات التمور بنحو ملياري ريال للعام الرابع

حقّقت المملكة العربية السعودية إنجازًا عالميًا جديدًا بحصولها على المركز الأول عالميًا في تصدير التمور للعام الرابع على التوالي من حيث القيمة، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن مركز التجارة العالمي.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم ،أن قيمة صادرات المملكة خلال العام 2025 بلغت (1.938) مليار ريال، مما يعكس تطور قطاع النخيل والتمور، ودوره في رفع مساهمة القطاع الزراعي بزيادة الناتج الإجمالي المحلي، ودعم الاقتصاد الوطني، وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني السعودي للنخيل والتمور أحمد بن محمد الموسى، أن هذا الإنجاز الوطني يعكس تنوع وجودة التمور السعودية وكفاءتها الإنتاجية، ويعزّز مكانة المملكة في إنتاج وتصدير التمور، وتوسيع حضورها في أسواق التجزئة العالمية، مشيرا إلى أن مبادرة "تمكين صادرات التمور السعودية ودخولها للأسواق العالمية"، مثّلت ركيزة أساسية في تحقيق هذا الإنجاز، وتوسيع نطاق صادرات التمور السعودية ليشمل العديد من الدول في مختلف أرجاء العالم.
وأوضح الموسى أن عدد الدول المستوردة للتمور السعودية ارتفع إلى أكثر من (125) دولة حول العالم، مما يؤكد زيادة الطلب عليها، لجودتها العالية، وتنوع أصنافها، وتلبيتها لاحتياجات وأذواق المستهلكين في مختلف أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن إجمالي إنتاج التمور في المملكة تجاوز (1.9) مليون طن، مما يؤكد ريادتها في زراعة وإنتاج التمور، كما تحتضن أكثر من (37) مليون نخلة على أرضها في مختلف المناطق.