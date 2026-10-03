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أخبار البلد

الرئيس السيسي خلال استقباله نظيره الإريتري: حريصون على ترجمة العلاقات المتميزة إلى شراكات اقتصادية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
​كتب محمد عبد المنعم

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس أسياس أفورقي، رئيس دولة إريتريا، وذلك على هامش فعاليات منتدى "العلمين.. أفريقيا للأعمال" المنعقد بمدينة العلمين الجديدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن تقديره لحرص الرئيس الإريتري على المشاركة في المنتدى، الذي يمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية، مؤكداً اعتزاز مصر بما يجمعها وإريتريا من روابط تاريخية راسخة وعلاقات سياسية واستراتيجية وثيقة، مشدداً على حرص مصر على البناء على تلك العلاقات المتميزة وترجمتها إلى مشروعات وشراكات اقتصادية وتنموية ملموسة في مختلف القطاعات ذات الأولوية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية، لاسيما في منطقة القرن الأفريقي، حيث أكد الرئيس السيسي دعم مصر الكامل لأمن واستقرار دولة إريتريا، واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، مشدداً على رفض مصر القاطع لأي انتهاك لسيادة الدول أو مساس بوحدتها الإقليمية، بما يخالف مبادئ القانون الدولي والنظام التأسيسي للاتحاد الأفريقي. 

وتابع المتحدث: كما أكد الرئيس حرص مصر على مواصلة التنسيق والتشاور مع إريتريا بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، ودعم الجهود الرامية إلى تسوية الأزمات بالوسائل السلمية، وتعزيز التعاون لتحقيق أمن واستقرار البحر الأحمر.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس الإريتري أعرب من جانبه عن تقديره للعلاقات الوثيقة والتعاون المتنامي بين البلدين، مثمناً مستوى التنسيق السياسي والتشاور المستمر مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية. 

من جانبه، أكد الرئيس أفورقي وجود توافق كبير في الرؤى بين البلدين بشأن التطورات الإقليمية، لا سيما ما يتعلق بضرورة احترام سيادة الدول ووحدتها الإقليمية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، معرباً عن تقديره لما أكده الرئيس السيسي من حرص مصر الدائم على تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بمستوى التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يتناسب مع عمق الروابط التاريخية والعلاقات السياسية المتميزة التي تجمع البلدين.

السيسي الرئيس السيسي إريتريا دولة إريتريا العلمين أفريقيا العلمين الجديدة

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