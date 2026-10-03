مصر لا تفرط فى أرضها المقدسة.. القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بـ إنتصارات أكتوبر

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بعث الفريق أشرف سالم زاهر القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى ببرقيـة تهنئـة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، بمناسبـة ذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة لعام 2026 ، جاء فيها :

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة،

يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بأسمى آيات التهانى بمناسبة الإحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لنصر أكتوبر المجيد , ذلك النصر الذى سطرته القوات المسلحة بدماء أبنائها الأبرار وأعاد للوطن وشعبه العظيم عزته وكرامته .

وسيظل نصر أكتوبر 1973 صفحة مضيئة فى تاريخنا الحديث , تجسدت فيها إرادة الشعب المصرى وبسالة قواته المسلحة فى ملحمة العبور والتحرير , وأثبتت أن الإرادة الوطنية الصلبة قادرة على تحقيق المستحيل , وأن مصر لا تنكسر ولا تفرط فى شبر من أرضها المقدسة .

إن رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة يجددون العهد على مواصلة أداء مهامهم بكل الإخلاص والتفانى , محافظين على مكتسبات النصر , مؤكدين وقوفهم خلف قيادتكم الحكيمة لمواصلة مسيرة البناء والتنمية وتحقيق طموحات وتطلعات شعب مصر العظيم .

حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الحق خطاكم ،،،

وكل عام وسيادتكم بخير .,

كما بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة .

كما أصدر الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى بمناسبة الإحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد لعام 2026.

كما أصدر الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بذات المناسبة .