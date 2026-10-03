الهلال الأحمر ينظم أنشطة صحية وتوعوية وترفيهية لكبار السن في دور الرعاية

نظّم الهلال الأحمر المصري، على مدار ثلاثة أيام، عددًا من الأنشطة والفعاليات داخل دور رعاية المسنين التابعة له، إلى جانب عدد من دور الرعاية الأخرى الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، بالقاهرة وعدد من المحافظات؛ احتفالًا باليوم العالمي للمسنين، الذي يوافق الأول من أكتوبر من كل عام، وذلك بمشاركة فرق الصحة ومتطوعي الهلال الأحمر المصري.

وشملت الفعاليات مجموعة من الأنشطة والخدمات الصحية والتوعوية، من بينها الخدمات الطبية، وتقديم الدعم النفسي، والتدريب على أساسيات الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، إلى جانب تنفيذ ندوات توعوية حول التغذية السليمة والوقاية والعناية الشخصية، بما يتناسب مع احتياجات كبار السن.

كما شملت الفعاليات أنشطة تفاعلية وترفيهية بمشاركة فرق ومتطوعي الهلال الأحمر المصري مع المسنين، بهدف إدخال السرور إلى نفوسهم، وتعزيز التواصل والتفاعل معهم، وخلق أجواء اجتماعية داعمة داخل دور الرعاية.

وشارك الهلال الأحمر المصري في توزيع حقائب مستلزمات شخصية على المسنين، إلى جانب تقديم أوجه الدعم والمساندة اللازمة، بما يعزز الاهتمام بالجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية إلى جانب الرعاية اليومية.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار حرص الهلال الأحمر المصري على دعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز دوره المجتمعي والإنساني، والتأكيد على أهمية رعاية كبار السن وتلبية احتياجاتهم، بما يحفظ كرامتهم ويدعم جودة حياتهم.