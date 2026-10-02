بسبب «فيديو الاستغاثة».. وزيرة التضامن تحيل العاملين بوحدة زاوية عبد القادر بالإسكندرية للتحقيق

وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بفحص الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن استغاثة أحد المواطنين من ترك العاملين بوحدة زاوية عبد القادر الاجتماعية التابعة لإدارة العامرية الاجتماعية بمحافظة الإسكندرية مهام عملهم، وعدم تفاعلهم مع المواطنين وتقديم الخدمات اللازمة لهم.

إحالة العاملين بوحدة «زاوية عبد القادر» بالإسكندرية للتحقيق

وقررت الدكتورة مايا مرسي إحالة جميع العاملين بوحدة زاوية عبد القادر الاجتماعية إلى التحقيق، للوقوف على ملابسات الواقعة، وما نُسب إليهم من تقاعس وتقصير في أداء مهام عملهم، وعدم تلبية احتياجات المواطنين والمترددين على الوحدة.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة هالة عبد الرزاق جودة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، بضرورة تكثيف المتابعة على الوحدات الاجتماعية بالمحافظة، والتشديد على حسن التعامل مع المواطنين، وسرعة الاستجابة لطلباتهم، والعمل على تقديم الخدمات اللازمة لهم وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة لن تسمح بالتهاون أو التقصير أو تعطيل مصالح المواطنين، مشددة على أن الالتزام بأداء الواجبات الوظيفية وحسن التعامل مع المواطنين يمثلان أحد أهم محاور العمل بوزارة التضامن الاجتماعي.

كما شددت وزيرة التضامن الاجتماعي على أن أي إخلال بواجبات الوظيفة أو تقصير في تقديم الخدمات أو إساءة التعامل مع المواطنين والمترددين على وحدات وإدارات الوزارة بمختلف أنحاء المحافظة، سيتم التعامل معه بكل حزم، وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية والإدارية المقررة.

وأكدت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية أن أي شكوى أو واقعة تتعلق بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين سيتم التعامل معها بكل جدية، وفحصها وفقًا للإجراءات القانونية والإدارية المقررة، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات حال ثبوت أي مخالفة أو تقصير.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على ضمان انتظام العمل داخل الوحدات والإدارات الاجتماعية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز المتابعة والرقابة على أداء العاملين، بما يضمن حصول المواطنين على الخدمات المستحقة لهم وفقًا للقواعد المنظمة.