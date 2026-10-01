قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس الإيراني لأمريكا: لن نخضع من خلال عمليات الاغتيال
مدبولي: ملاحظة الرئيس السيسي بشأن مكافأة بعض الطلاب تستهدف تحقيق المساواة
راندا البحيري تدعو لإلغاء قائمة المنقولات: «ضد تجهيز الرجل المصري»
الأعلى للإعلام: منع ظهور ريهام سعيد و ياسمين الخطيب لمدة شهرين
الفراعنة في الصدارة.. خريطة مباريات منتخب مصر المقبلة
مصرع شخصين إثر تحطم مروحية إسعاف في كاليفورنيا
حقيقة فيديو استغاثة مواطن لمنع طرده من شقة سكنية بالعبور.. الداخلية توضح
البرلمان يحيل اعتراض الرئيس على مادة بقانون جامعة كيان إلى اللجنة العامة
الميكروباص بقي خردة.. حادث تصادم بالطريق الأوسطي اتجاه حلوان| صور
نائب رئيس الاتحاد العربي لغرفة الملاحة البحرية: تعطّل الملاحة في مضيق هرمز «سكتة قلبية» للطاقة
التجديد أم الرحيل؟.. أحمد فتوح ينتظر عرض الزمالك لحسم مستقبله
بدل زيادة السعر.. المخابز تطرح حلًا جديدًا للعيش السياحي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التضامن تستقبل مجلس سيدات الأعمال العرب: الهلال الأحمر قدم مليون طن مساعدات لغزة

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائبة رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، مجلس سيدات الأعمال العرب برئاسة الشيخة الدكتورة حصة الصباح، والسيدات أعضاء المجلس، بحضور الدكتورة هالة السعيد، مستشارة رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، ودينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقيات الدولية، وذلك بمقر المركز العام للهلال الأحمر المصري.

ورحبت وزيرة التضامن الاجتماعي، نائبة رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، بمجلس سيدات الأعمال العرب في مقر المركز العام للهلال الأحمر المصري، الذي تأسس عام 1911، ليكون صرحًا وطنيًا عريقًا للعمل الإنساني والتطوعي، امتدت رسالته لأكثر من قرن، وأصبح شريكًا فاعلًا للدولة المصرية في مواجهة الأزمات والكوارث، وتقديم الرعاية والإغاثة والدعم للفئات الأولى بالرعاية، انطلاقًا من مبادئ راسخة قوامها الإنسانية والتكافل وصون كرامة الإنسان.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تشرف الهلال الأحمر المصري بالرئاسة الشرفية للسيدة الأولى انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن ذلك كان له بالغ الأثر في دعم الهلال الأحمر المصري وتعزيز دوره.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الهلال الأحمر المصري أثبت، عبر مسيرته الممتدة، أن العمل الإنساني ليس مجرد استجابة للظروف الطارئة، وإنما رسالة وطنية نبيلة وقوة ناعمة تجسد أسمى صور التضامن، وتحول قيم الرحمة والعطاء إلى أثر ملموس في حياة الإنسان.

وأوضحت أن ذلك ظهر بوضوح في الدور العظيم الذي لعبه الهلال الأحمر المصري في الاستجابة للأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الهلال الأحمر المصري سيظل عنوانًا للعطاء الإنساني، وحاضرًا حيث تكون الحاجة، وامتدادًا حيًا لقيم مصر الراسخة في نصرة الإنسان والوقوف إلى جواره في أصعب اللحظات.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي الجهود التي نفذها الهلال الأحمر المصري في تقديم الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين في ظل الأزمة الإنسانية التي يمرون بها منذ اندلاع الأزمة في أكتوبر 2023 وحتى الآن، حيث بلغ إجمالي المساعدات التي تم تسليمها إلى قطاع غزة منذ بدء الأزمة في أكتوبر 2023 ما يزيد على مليون طن.

كما تطرقت إلى جهود الهلال الأحمر المصري في مجال الإغاثة الدولية، وما يقدمه من استجابات إنسانية في عدد من الأزمات والكوارث.

وتناولت وزيرة التضامن الاجتماعي جهود الوزارة في مجال الحماية الاجتماعية، وتنفيذ برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، الذي يُعد من أكبر برامج الدعم النقدي المشروط في المنطقة، إلى جانب جهود الوزارة في الانتقال من الدعم إلى التمكين والإنتاج للأسر الأولى بالرعاية.

من جانبها، أشارت الدكتورة هالة السعيد، مستشارة رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، إلى جهود وزارة التضامن الاجتماعي في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، مشيدة كذلك بمعرض «ديارنا للحرف اليدوية والتراثية»، الذي يُعد أحد آليات التمكين الاقتصادي للمرأة.

وشددت الدكتورة هالة السعيد، على أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التعاون والشراكات العربية، والاستثمار في المعرفة والتكنولوجيا، وفتح الطريق أمام أجيال جديدة من رائدات الأعمال.

وأعربت الشيخة الدكتورة حصة الصباح، رئيسة مجلس سيدات الأعمال العرب، عن تشرفها بالتواجد في بلدها الثاني مصر، مبدية رغبتها في أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون بين المجلس والهلال الأحمر المصري، الذي لعب دورًا مهمًا في الاستجابة الإنسانية لأزمة قطاع غزة، ونال احترام العالم.

وعقب ذلك، اصطحبت وزيرة التضامن الاجتماعي مجلس سيدات الأعمال العرب والحضور لتفقد أروقة معرض «ديارنا للحرف اليدوية والتراثية»، الذي نُظم على هامش فعاليات الزيارة، حيث تفقدوا منتجات الهلال الأحمر المصري ومنتجات الأسر المنتجة المشاركة في المعرض.

وأشاد الحضور بجودة المنتجات المعروضة في معرض «ديارنا للحرف اليدوية والتراثية»، وحرصوا على اقتناء العديد منها، مؤكدين أن المعرض يُعد إحدى الآليات الاقتصادية المهمة لدعم الأسر المنتجة وتمكينها اقتصاديًا.

الهلال الأحمر إدارة الهلال الأحمر وزيرة التضامن مجلس سيدات الأعمال العرب مايا مرسي رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بالأسماء.. تعيين 685 معاون نيابة عامة من خريجي دفعتي 2021 و2022

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

رمضان صبحي

مفاجأة مدوية.. ماذا حدث في عينة رمضان صبحي؟.. حيثيات الحكم تكشف التفاصيل

محمد هاني

اللاعب قلبه جامد.. أمير هشام يكشف مفاجأة بشأن مستقبل محمد هاني مع الأهلي

التسبيح

تسبيح إذا قلته يفتح الله لك كل أبواب الرزق.. ردده 100 مرة

غادة ضحية الاسكندرية

أمها متعرفش إنها اتقـ تلت.. أسرار جديدة في انهاء حياة سيدة الإسكندرية على يد طليقها

أسعار البيض

بعد شهور من التراجع.. قفزة مفاجئة في أسعار البيض وهذا سعر الكرتونة؟

التسبيح

التسبيح الأعظم في الليل .. كلمتان تسقط بهما جميع ذنوبك

ترشيحاتنا

لو رايح ترخص عربيتك.. اعرف هتعمل إيه؟.. خبير مروري يوضح الخطوات للاستفادة من التسهيلات الجديدة

لو رايح ترخص عربيتك.. اعرف هتعمل إيه؟.. خبير مروري يوضح خطوات الاستفادة من التسهيلات الجديدة

أرشيفية

الملاحة البحرية: تحويل السفن إلى رأس الرجاء الصالح يرفع تكلفة النقل

أرشيفية

مئات المستوطنين يقتحمون مدينة نابلس تحت حماية قوات الاحتلال

بالصور

الدولار والريال.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس

اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم

في موسمه.. طريقة عمل الزيتون والليمون المعصفر المخلل في البيت بطعم المطاعم

الزيتون المخلل
الزيتون المخلل
الزيتون المخلل

شايف جسمك متكسّر وعضلاتك شادّة عليك؟.. سر كوب الكاكاو باللبن وفوائده المُدهشة

الكاكاو
الكاكاو
الكاكاو

قبل تطعيم الحصبة في المدرسة.. تحذير للأمهات من 8 أشياء لازم تعرفيها عن الطفل أولًا

تطعيم الحصبة
تطعيم الحصبة
تطعيم الحصبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد