التضامن تستقبل مجلس سيدات الأعمال العرب: الهلال الأحمر قدم مليون طن مساعدات لغزة

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائبة رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، مجلس سيدات الأعمال العرب برئاسة الشيخة الدكتورة حصة الصباح، والسيدات أعضاء المجلس، بحضور الدكتورة هالة السعيد، مستشارة رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، ودينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقيات الدولية، وذلك بمقر المركز العام للهلال الأحمر المصري.

ورحبت وزيرة التضامن الاجتماعي، نائبة رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، بمجلس سيدات الأعمال العرب في مقر المركز العام للهلال الأحمر المصري، الذي تأسس عام 1911، ليكون صرحًا وطنيًا عريقًا للعمل الإنساني والتطوعي، امتدت رسالته لأكثر من قرن، وأصبح شريكًا فاعلًا للدولة المصرية في مواجهة الأزمات والكوارث، وتقديم الرعاية والإغاثة والدعم للفئات الأولى بالرعاية، انطلاقًا من مبادئ راسخة قوامها الإنسانية والتكافل وصون كرامة الإنسان.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تشرف الهلال الأحمر المصري بالرئاسة الشرفية للسيدة الأولى انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن ذلك كان له بالغ الأثر في دعم الهلال الأحمر المصري وتعزيز دوره.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الهلال الأحمر المصري أثبت، عبر مسيرته الممتدة، أن العمل الإنساني ليس مجرد استجابة للظروف الطارئة، وإنما رسالة وطنية نبيلة وقوة ناعمة تجسد أسمى صور التضامن، وتحول قيم الرحمة والعطاء إلى أثر ملموس في حياة الإنسان.

وأوضحت أن ذلك ظهر بوضوح في الدور العظيم الذي لعبه الهلال الأحمر المصري في الاستجابة للأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الهلال الأحمر المصري سيظل عنوانًا للعطاء الإنساني، وحاضرًا حيث تكون الحاجة، وامتدادًا حيًا لقيم مصر الراسخة في نصرة الإنسان والوقوف إلى جواره في أصعب اللحظات.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي الجهود التي نفذها الهلال الأحمر المصري في تقديم الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين في ظل الأزمة الإنسانية التي يمرون بها منذ اندلاع الأزمة في أكتوبر 2023 وحتى الآن، حيث بلغ إجمالي المساعدات التي تم تسليمها إلى قطاع غزة منذ بدء الأزمة في أكتوبر 2023 ما يزيد على مليون طن.

كما تطرقت إلى جهود الهلال الأحمر المصري في مجال الإغاثة الدولية، وما يقدمه من استجابات إنسانية في عدد من الأزمات والكوارث.

وتناولت وزيرة التضامن الاجتماعي جهود الوزارة في مجال الحماية الاجتماعية، وتنفيذ برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، الذي يُعد من أكبر برامج الدعم النقدي المشروط في المنطقة، إلى جانب جهود الوزارة في الانتقال من الدعم إلى التمكين والإنتاج للأسر الأولى بالرعاية.

من جانبها، أشارت الدكتورة هالة السعيد، مستشارة رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، إلى جهود وزارة التضامن الاجتماعي في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، مشيدة كذلك بمعرض «ديارنا للحرف اليدوية والتراثية»، الذي يُعد أحد آليات التمكين الاقتصادي للمرأة.

وشددت الدكتورة هالة السعيد، على أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التعاون والشراكات العربية، والاستثمار في المعرفة والتكنولوجيا، وفتح الطريق أمام أجيال جديدة من رائدات الأعمال.

وأعربت الشيخة الدكتورة حصة الصباح، رئيسة مجلس سيدات الأعمال العرب، عن تشرفها بالتواجد في بلدها الثاني مصر، مبدية رغبتها في أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون بين المجلس والهلال الأحمر المصري، الذي لعب دورًا مهمًا في الاستجابة الإنسانية لأزمة قطاع غزة، ونال احترام العالم.

وعقب ذلك، اصطحبت وزيرة التضامن الاجتماعي مجلس سيدات الأعمال العرب والحضور لتفقد أروقة معرض «ديارنا للحرف اليدوية والتراثية»، الذي نُظم على هامش فعاليات الزيارة، حيث تفقدوا منتجات الهلال الأحمر المصري ومنتجات الأسر المنتجة المشاركة في المعرض.

وأشاد الحضور بجودة المنتجات المعروضة في معرض «ديارنا للحرف اليدوية والتراثية»، وحرصوا على اقتناء العديد منها، مؤكدين أن المعرض يُعد إحدى الآليات الاقتصادية المهمة لدعم الأسر المنتجة وتمكينها اقتصاديًا.